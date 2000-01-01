ВашГород.ру продолжает публиковать обращения читателей в рубрике «Вопрос дня». Новокузнечане снова ищут, где выгоднее купить товары.

«Добрый день всем! Помогите найти в Новокузнецке мебельный магазин, где не очень дорогие цены… Спасибо!» — написала ВашГород.ру новокузнечанка Наталья Я.

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