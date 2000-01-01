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Где в Новокузнецке недорогой мебельный магазин — вопрос дня

Сегодня 12:47
279
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

ВашГород.ру продолжает публиковать обращения читателей в рубрике «Вопрос дня». Новокузнечане снова ищут, где выгоднее купить товары.

«Добрый день всем! Помогите найти в Новокузнецке мебельный магазин, где не очень дорогие цены… Спасибо!» — написала ВашГород.ру новокузнечанка Наталья Я.

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам в «предложку» группы во «ВКонтакте» или на почту news@vashgorod.ru с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 5
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Кристина
4 3
не гонитесь за дешевизной, лучше переплатите и возьмите что-то хорошее. В "Пусане", например, отличное качество, сервис хороший, вас точно не обманут. А то понакупают в шарашкиных конторах а потом жалуются, что им товар не привезли...
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Житель
2 1
В Пусане хорошо и недорого. Много мебели и мебельвилль-дешево и некачественно. Выбирайте.
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р
3 2
не гонитесь за дешевизной, лучше переплатите и возьмите что-то хорошее. В "Пусане", например, отличное качество, сервис хороший, вас точно не обманут. А то понакупают в шарашкиных конторах а потом жалуются, что им товар не привезли...
с их накрутками в Пусане только покупать. и качество дерьмовое
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Каленый
4 2
задолбали со своими вопросами про дешевизну , вас ничего не интересует в жизни вообще кроме как дешево купить?
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В помощь
0 0
М/н уют на ул.Разведчиков, остановка Герцена. Кровать с матрасом вышла 8900
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