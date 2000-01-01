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Кузбассовцев просят помочь в поисках ребёнка

Сегодня 13:07
736
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
r42.fssprus.ru

Судебные приставы разыскивают шестилетнего мальчика.

Информация о поисках Даниила Рябых опубликована на сайте УФССП по Кемеровской области. Сообщается, что ранее ребёнок проживал в Санкт-Петербурге. Другие подробности не уточняются.

Граждан, узнавших разыскиваемого ребёнка, просят сообщить об этом сотрудникам Управления по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП России по телефонам: 8 (495) 531 — 01 — 17, 8 (495) 531 — 01 — 36, 8 (495) 531 — 01 — 69.

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