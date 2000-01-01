Банки ВТБ и ВТБ24 с 1 марта 2017 года снизили ставки по ипотеке на 1,1% для покупки новостроек и на 1,35% для вторичного жилья.

Так, кредит на покупку недвижимости в новостройках можно будет оформить под 10,4 процента годовых и выше, а на приобретение готового жилья — от 10,75 процента. Кроме этого, ВТБ24 изменит условия ипотеки для военнослужащих. Теперь для этой части заемщиков увеличится максимальная сумма кредита до 2 млн 150 тысяч рублей.

Напомним, 20 февраля Сбербанк снизил базовую ипотечную ставку на 1,1%. Таким образом, кредитные продукты Сбербанка на прямую покупку недвижимости будут стоить 10,9% годовых, а покупка жилья на вторичном рынке — 10,75−12,25% годовых.