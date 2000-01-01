Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ
В Новосибирске стартовал фестиваль модного немецкого кино

Два крупных банка снизили ставки по ипотеке

Сегодня 13:12
369
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vozmikredit.ru

Банки ВТБ и ВТБ24 с 1 марта 2017 года снизили ставки по ипотеке на 1,1% для покупки новостроек и на 1,35% для вторичного жилья.

Так, кредит на покупку недвижимости в новостройках можно будет оформить под 10,4 процента годовых и выше, а на приобретение готового жилья — от 10,75 процента. Кроме этого, ВТБ24 изменит условия ипотеки для военнослужащих. Теперь для этой части заемщиков увеличится максимальная сумма кредита до 2 млн 150 тысяч рублей.

Напомним, 20 февраля Сбербанк снизил базовую ипотечную ставку на 1,1%. Таким образом, кредитные продукты Сбербанка на прямую покупку недвижимости будут стоить 10,9% годовых, а покупка жилья на вторичном рынке — 10,75−12,25% годовых.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ