Скандальный депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов попросил гендиректора «Первого канала» не транслировать конкурс «Евровидение-2017».

Он направил Константину Эрнсту соответствующее письмо, оказавшееся в распоряжении РИА Новости. В своем обращении парламентарий пишет, что Киев проводит «вопиющую антироссийскую и русофобскую политику». По его словам, в местных СМИ и украинском сегменте интернета «развернута настоящая вакханалия», Россию обвиняют во всех неудачах и проблемах страны. В то время как на Донбассе идёт война.

По мнению Милонова, участие российских артистов на данном конкурсе недопустимо. Он призвал Константина Эрнста не отправлять россиян на «Евровидение-2017» и отказаться от его трансляции.

Напомним, Украина получила право принимать «Евровидение» после победы певицы Джамалы в Стокгольме в 2016 году. Финал конкурса запланирован на 13 мая.

Отметим, Виталий Милонов не первый раз выступает с инициативами, которые вызывают неоднозначные мнения общественности. Так, в 2014 году он предложил запретить детские конкурсы красоты. В 2015 году депутат выступил с идеей запретить секс до брака. В июне прошлого года Милонов предложил ввести в школах «урок семейной и взрослой жизни». Правда, ни одна из этих инициатив не была закреплена на законодательном уровне.