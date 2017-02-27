Кемеровчанам предложили помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Инициаторами выступили представители отдела церковной благотворительности и социального служения. Общецерковный сбор пожертвований продлится до 14 апреля, сообщает пресс-служба Кузбасской митрополии.

Собранные средства пойдут на помощь многодетным и малообеспеченным семьям, женщинам, отказавшимся от аборта; наркозависимым; пожилым людям и инвалидам. Кроме того, адресная помощь будет оказана людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.