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Кемеровская епархия объявила сбор средств для нуждающихся

Сегодня 15:25
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mediasubs.ru

Кемеровчанам предложили помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Инициаторами выступили представители отдела церковной благотворительности и социального служения. Общецерковный сбор пожертвований продлится до 14 апреля, сообщает пресс-служба Кузбасской митрополии.

Собранные средства пойдут на помощь многодетным и малообеспеченным семьям, женщинам, отказавшимся от аборта; наркозависимым; пожилым людям и инвалидам. Кроме того, адресная помощь будет оказана людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Кемеровчане могут перечислить любую сумму на карту, а также оказать материальную поддержку в виде одежды, продуктов питания, игрушек и т. д. Более подробную информацию о том, как помочь проектам Кемеровской епархии, можно посмотреть здесь.

Комментарии 1
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Вася
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"Помочь этому проекту можно денежными средствами, перечислив любую сумму на карту отдела церковной благотворительности и социального служения — Сбербанк № 4276-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ(карта оформлена на ЕлХХХ НиХХХХХХХХ У.) с пометкой «СПАСИ ЖИЗНЬ»." (выписка с их сайта)...
Я просто в шоке от такой наглости.... ЗАО РПЦ в своем репертуаре )))
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