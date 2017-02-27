Я просто в шоке от такой наглости.... ЗАО РПЦ в своем репертуаре )))
Кемеровчанам предложили помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Инициаторами выступили представители отдела церковной благотворительности и социального служения. Общецерковный сбор пожертвований продлится до 14 апреля, сообщает пресс-служба Кузбасской митрополии.
Собранные средства пойдут на помощь многодетным и малообеспеченным семьям, женщинам, отказавшимся от аборта; наркозависимым; пожилым людям и инвалидам. Кроме того, адресная помощь будет оказана людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Кемеровчане могут перечислить любую сумму на карту, а также оказать материальную поддержку в виде одежды, продуктов питания, игрушек