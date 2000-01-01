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Свершилось: в Новокузнецке глобально отремонтируют дороги

Сегодня 15:48
569
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

За ближайшие два года в Новокузнецке могут отремонтировать столько дорог, сколько не ремонтировали за десять лет.

Об этом заявил глава Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства Андрей Горшенин. На заседании коллегии администрации Новокузнецка по празднованию 400-летия Новокузнецка он отметил, что город совершит прорыв в ремонте дорог.

По плану, в 2017 году в Новокузнецке отремонтируют 85 километров объездных и транзитных дорог, в 2018 — более 100 километров несущих магистралей внутри района. Приведут в должное состояние уже давно набившие горожанам оскомину Ильинское шоссе, Заводское, Хлебозаводская, Ноградская и другие дороги.

Помимо этого, в городе снизят концентрацию аварийно опасных участков. За 2016 год в городе зафиксировали 27 таких мест. К концу 2017 года благодаря установкам светофоров и пешеходных переходов их обещают снизить до восьми, а к концу 2018 — до трёх.

Как уже сообщал ВашГород.ру, в 2017 году Новокузнецк попал в федеральную программу «Безопасные дороги». Так, отремонтируют множество дорог в Кузнецком районе.

Комментарии 7
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Ветер
5 0
это он сейчас говорит..через год скажет бабки не пришли..извените дорог не будет..
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777
6 0
курако наглядный пример..пришла весна дорога волнами пошла..болото ...глина..СИБИРЬ козел
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ххх
6 0
в этом году так еще и Металлургов сделают ..по ускоренной программе..зачем делать хорошо...когда каждый год можно БАБЛА на ремонт отмывать..себе в карман!!
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Читатель
1 0
Я уже путаюсь в новостях. Где правда?
Из архива - в прошлом году отремонтировано 76 км. дорог.
А вот планы на 17-18 г:
"Как сообщили накануне в пресс-службе администрации Новокузнецка, мэр города Сергей Кузнецов в Москве успешно представил и защитил в Федеральном дорожном агентстве программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Новокузнецкой агломерации.
...
Согласно условиям предстоящего финансирования, в текущем 2017 году на территории города будет произведён ремонт 59 километров дорожного полотна. Ещё 78 километров будут приведены в порядок в следующем, 2018-м."
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ААА
1 0
Дороги может и отремонтируют.......частично, но вот КАРМАНЫ свои пополнят за счет этих денег точно!!!!
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ДП
0 0
Главное не количество , а качество. Сделают как до Шерегеша, что она через неделю после сдачи начала разваливаться. Интересно за это строительство кто нибудь ответил? Говном полить можно 86 км, только лучше от этого не станет. Пока вся цепочка от Заказчика до подрядчиков не будут нести персональную ответственность, будет отмывка денег на дорогах.
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