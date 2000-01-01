За ближайшие два года в Новокузнецке могут отремонтировать столько дорог, сколько не ремонтировали за десять лет.

Об этом заявил глава Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства Андрей Горшенин. На заседании коллегии администрации Новокузнецка по празднованию 400-летия Новокузнецка он отметил, что город совершит прорыв в ремонте дорог.

По плану, в 2017 году в Новокузнецке отремонтируют 85 километров объездных и транзитных дорог, в 2018 — более 100 километров несущих магистралей внутри района. Приведут в должное состояние уже давно набившие горожанам оскомину Ильинское шоссе, Заводское, Хлебозаводская, Ноградская и другие дороги.

Помимо этого, в городе снизят концентрацию аварийно опасных участков. За 2016 год в городе зафиксировали 27 таких мест. К концу 2017 года благодаря установкам светофоров и пешеходных переходов их обещают снизить до восьми, а к концу 2018 — до трёх.

Как уже сообщал ВашГород.ру, в 2017 году Новокузнецк попал в федеральную программу «Безопасные дороги». Так, отремонтируют множество дорог в Кузнецком районе.