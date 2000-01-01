В ГИБДД Новокузнецка рассказали о предстоящей массовой проверке водителей.

В пятницу, 3 марта, сотрудники Госавтоинспекции проведут акцию «Ремень безопасности!».

На дороги города будут выведены дополнительные наряды ДПС, которые будут нести службу группами и массово проверять водителей, обращая особое внимание на использование последними ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних пассажиров, — сообщает пресс-служба ведомства.