Новокузнецких автомобилистов ждут тотальная проверка и памятные подарки
Сегодня 16:05
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В ГИБДД Новокузнецка рассказали о предстоящей массовой проверке водителей.
В пятницу, 3 марта, сотрудники Госавтоинспекции проведут акцию «Ремень безопасности!».
На дороги города будут выведены дополнительные наряды ДПС, которые будут нести службу группами и массово проверять водителей, обращая особое внимание на использование последними ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних пассажиров, — сообщает пресс-служба ведомства.
Нарушителям выпишут штраф, а дисциплинированным автолюбителям обещают вручить памятные подарки.