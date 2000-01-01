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Новокузнецких автомобилистов ждут тотальная проверка и памятные подарки

Сегодня 16:05
569
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
cdn14.img22.ria.ru

В ГИБДД Новокузнецка рассказали о предстоящей массовой проверке водителей.

В пятницу, 3 марта, сотрудники Госавтоинспекции проведут акцию «Ремень безопасности!».

На дороги города будут выведены дополнительные наряды ДПС, которые будут нести службу группами и массово проверять водителей, обращая особое внимание на использование последними ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних пассажиров, — сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушителям выпишут штраф, а дисциплинированным автолюбителям обещают вручить памятные подарки.

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