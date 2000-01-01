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Россияне назвали поводы для гордости и стыда за страну

Сегодня 17:30
586
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
proxy.whoisaaronbrown.com

Жители России рассказали, какие события вызывают у них чувство гордости, а какие — чувства стыда.

Главный повод для гордости — победа в Великой Отечественной войне. Этот вариант занимает первое место с 1999 года, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-Центре».

На втором месте — возвращение Крыма в состав России.

У трети россиян гордость вызывают русская литература, превращение страны в советские времена в одну из ведущих промышленных держав в мире, достижения российской науки.

Среди других поводов для гордости — «слава русского оружия», «моральные качества русского человека — простота, терпение, стойкость», великие русские путешественники, первопроходцы, борьба с татаро-монгольским игом, передовой строй, советское бесклассовое общество.

18 процентов респондентов гордятся стабилизацией положения страны при Владимире Путине, ростом экономики.

Стыдятся россияне бедности и неустроенности — несмотря на то, что «мы — великий народ, богатая страна». Каждый третий переживает из-за распада СССР, каждый четвёртый расстроен грубостью нравов, хамством, неуважением людей друг к другу.

Также в числе поводов для стыда россияне назвали репрессии и террор в начале столетия, хроническое отставание от Запада, итоги перестройки, косность, инертность, лень жителей страны. Каждый десятый стыдится «ограниченной, некомпетентной, своекорыстной власти» и гонений на церковь.

Опрос проведён 20−23 января среди 1600 человек в 137 населённых пунктах 48 регионов РФ.

Комментарии 10
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y
7 1
Походу два студента, которые заполняли на практике опросники от "леваненадо", были с похмелья.
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Света
51 2
Самый большой позор: наплевательское отношение правительства РФ к своим гражданам!
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*
30 0
Итого:

1) гордость - за прошлое;
2) стыд - за настоящее.
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ха
11 1
"советское бесклассовое общество"- вот именно СОВЕТСКОЕ а не российское......
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Артём 7382
6 13
Самый большой позор: наплевательское отношение правительства РФ к своим гражданам!
почему же вы ничего не делаете? почему просто сидите и возмущаетесь ? идите и сделайте страну такой, чтобы я туда вернулся. Мне - стыдно за таких как вы.
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Советский человек
19 0
Я горжусь, что родился, жил и получил образование в справедливом СССР .
И мне стыдно, что в такой богатой России такой бедный народ .
А если ты бедный, то закон всегда против тебя - чем богаче клиент, тем сильнее адвокат.
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ютуб
0 0
"Советский человек"
посмотрите на ютубе, остались ещё островки социализма на просторах нашей Родины
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.
1 0
Самый большой позор: наплевательское отношение правительства РФ к своим гражданам!
У РФ нет граждан, есть мигранты с аусвайсами.
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Света
4 3
Артём:
почему же вы ничего не делаете? почему просто сидите и возмущаетесь ? идите и сделайте страну такой, чтобы я туда вернулся. Мне - стыдно за таких как вы.
Вы много сделали? Расскажите! Или, так просто, что-то сказать!
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-
0 3
Артём:
почему же вы ничего не делаете? почему просто сидите и возмущаетесь ? идите и сделайте страну такой, чтобы я туда вернулся. Мне - стыдно за таких как вы.
Будте любезны по пунктам что нужно в стране сделать чтобы Ваше Сиятельство в нее вернулось.
Верноподданнически, с блокнотами в руках, ждем-с указаний Вашего Сиятельства, внимаем.
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