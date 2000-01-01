Жители России рассказали, какие события вызывают у них чувство гордости, а какие — чувства стыда.

Главный повод для гордости — победа в Великой Отечественной войне. Этот вариант занимает первое место с 1999 года, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-Центре».

На втором месте — возвращение Крыма в состав России.

У трети россиян гордость вызывают русская литература, превращение страны в советские времена в одну из ведущих промышленных держав в мире, достижения российской науки.

Среди других поводов для гордости — «слава русского оружия», «моральные качества русского человека — простота, терпение, стойкость», великие русские путешественники, первопроходцы, борьба с татаро-монгольским игом, передовой строй, советское бесклассовое общество.

18 процентов респондентов гордятся стабилизацией положения страны при Владимире Путине, ростом экономики.

Стыдятся россияне бедности и неустроенности — несмотря на то, что «мы — великий народ, богатая страна». Каждый третий переживает из-за распада СССР, каждый четвёртый расстроен грубостью нравов, хамством, неуважением людей друг к другу.

Также в числе поводов для стыда россияне назвали репрессии и террор в начале столетия, хроническое отставание от Запада, итоги перестройки, косность, инертность, лень жителей страны. Каждый десятый стыдится «ограниченной, некомпетентной, своекорыстной власти» и гонений на церковь.

Опрос проведён 20−23 января среди 1600 человек в 137 населённых пунктах 48 регионов РФ.