Недавно в российских кинотеатрах вышел «наш ответ Мстителям» — фильм про советских супергероев «Защитники».

Режиссёр Сарик Андреасян представил, что вышло бы, если бы во времена «холодной войны» СССР защищали люди со сверхспособностями. Учёный-оборотень Арсус, мастер боевых искусств Хан, девушка-вода Ксения и человек-земля Лер в сложный для страны период забыли о национальных различиях и сплотились ради Родины.

Премьера символично вышла 23 февраля и возглавила российский прокат, но тут же начала получать негативные отзывы.

Мотивация злодея. Раскрытые персонажи. Хороший визуал. Отсутствие дикого пафоса. Адекватный сценарий. Или то, чего нет в #защитники. — Joke of Joker (@3141_unicorn) 23 февраля 2017 г.

#защитники



главные злодеи американских фильмов: боги, инопланетяне...

главный злодей российского фильма: злой мистер Пропер pic.twitter.com/oBAdInRlbG — симэль (@grom1075) 24 февраля 2017 г.

После просмотра защитников хочется вернуть железный занавес.Реально,на что надеялись сценаристы?Стыдно за этот фильм перед миром #защитники — Мир дверь мяч (@cent_rucol) 24 февраля 2017 г.

А вот что сказали защитники фильма.

Самые положительные отзывы и разгромную критику одновременно получил человек-медведь Арсус. Те, кому этакий супергерой-символ России понравился, остались в меньшинстве.

Другие увидели сходство Арсуса с медведем из комедийного шоу «Деревня Дураков» и фильма «Морозко» и налепили множество фотожаб.

Согласно статьям в СМИ, пока что «Защитники» получили исключительно разгромную критику. Оценка картины на популярном сайте «Кинопоиск» — 4 балла из максимальных 10. На зарубежном сервисе оценки фильмов IMDb и того меньше — 3.50.

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