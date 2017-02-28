Недавно в российских кинотеатрах вышел «наш ответ Мстителям» — фильм про советских супергероев «Защитники».
Режиссёр Сарик Андреасян представил, что вышло бы, если бы во времена «холодной войны» СССР защищали люди со сверхспособностями. Учёный-оборотень Арсус, мастер боевых искусств Хан, девушка-вода Ксения и человек-земля Лер в сложный для страны период забыли о национальных различиях и сплотились ради Родины.
Премьера символично вышла 23 февраля и возглавила российский прокат, но тут же начала получать негативные отзывы.
Мотивация злодея. Раскрытые персонажи. Хороший визуал. Отсутствие дикого пафоса. Адекватный сценарий. Или то, чего нет в #защитники.— Joke of Joker (@3141_unicorn) 23 февраля 2017 г.
#защитники— симэль (@grom1075) 24 февраля 2017 г.
главные злодеи американских фильмов: боги, инопланетяне...
главный злодей российского фильма: злой мистер Пропер pic.twitter.com/oBAdInRlbG
После просмотра защитников хочется вернуть железный занавес.Реально,на что надеялись сценаристы?Стыдно за этот фильм перед миром #защитники— Мир дверь мяч (@cent_rucol) 24 февраля 2017 г.
Я не могу держать это в себе . Фильм #заshitники . Многие уже говорили, что это жалкая пародия на западных супергероев, где их традиции развиваются с незапамятных времён в комиксах, а фильмы про них снимаются чуть ли не с открытия кинематографа. . Мы же решили перешагнуть их одним махом. . Итак, мой отзыв: Логики ноль. У всех. Возможно, она есть, но большие куски недосказанности просто рушат всю сюжетную линию. Мы как бы сами должны додумать все истории героев, их эмоции и переживания. Военная Елена с красными губами, ака Елена Летучая (ну, точно её сестра-близнец) способна на две эмоции - уверенной стервы-солдата и кота в сапогах из Шрека. Причём её щенячьи глаза на лице начинали переливаться в лучших традициях японского аниме ещё ДО того, как герой успевал рассказать свою историю до конца. Вероятно, у неё тоже есть экстрасенсорные способности Женщина-невидимка показала просто невообразимое шоу, прыгнув в воду в полутёмном зале и исчезнув в воде. Аплодисменты. Я так же могу стоять у речки и хлопать утонувшим ботинкам и пивным банкам СуперзлодейИнтересно, актёру самому не смешно было в таком гриме выходить? Лер, каменный человек, вообще мне понравился. Но блин, за 10 минут излечиться от перелома позвоночника?Я - учёный, - сказал медведь, и на этом его линия, как учёного, закончилась. Ок, я - астролог, ага и все, а что вы на меня смотрите, дальше понимайте, как хотите Образ Хана мне вообще понравился, и история у него довольно логичная и - что важно - рассказанная вслух Жители Москвы - суровые люди. Паааадумаешь, злодей какой-то все разбомбил. Ни паники, ни мародеров, ни побегов, ничего. Только привычные пробки из города Наши технологии. Даа! Создать суперкостюмы за вечерок. Наверное, бабушка кого-то из генералов связала. Ну и концовка. Вы можете убить его, совместив силы! Точно же, можем! Пиу! 1,5 минуты и злодей, которого пытались убить 78 минут, побеждён А мы, говорит, вам ещё Защитников нашли. Вот только вопрос. Изначально этих четверых собрали, чтобы отомстить качку-пупсу-злодею. А теперь-то защитники кому мстить будут? . Как кто-то сказал: этот фильм настолько плох, что даже хорош #защитники
Публикация от Zyryanova Svetlana (@sveta_crew)
А вот что сказали защитники фильма.
Если много от фильма не ждать, то в принципе не плохо. Игра актёров не особо правдива но всё же это нормально! Фильм не Вау, но 1 или 2 раза можно посмотреть!? Странно что когда Арсус ( медведь ) превращался в человека то у него появлялись новые штаны)) 7/10. Нужно ценить что имеем! И вообще есть Голливудские фильмы которые ещё хуже чем этот! Трек хороший. #хабаровск #россия #москва #khabarovsk #russia #moscow #hero #супергерои #защитникифильм #защитники #фильм #кино
Публикация от Russia Khabarovsk 2017 (@_aleksey28)
Самые положительные отзывы и разгромную критику одновременно получил человек-медведь Арсус. Те, кому этакий супергерой-символ России понравился, остались в меньшинстве.
Другие увидели сходство Арсуса с медведем из комедийного шоу «Деревня Дураков» и фильма «Морозко» и налепили множество фотожаб.
когда апнул лвл #защитники pic.twitter.com/x2yMNenSrA— гучик (@tainakkaa) 17 февраля 2017 г.
Найди 10 отличий. #защитники pic.twitter.com/j3H8E1rHlI— Марла (@katrina_risky) 25 февраля 2017 г.
Согласно статьям в СМИ, пока что «Защитники» получили исключительно разгромную критику. Оценка картины на популярном сайте «Кинопоиск» — 4 балла из максимальных 10. На зарубежном сервисе оценки фильмов IMDb и того меньше — 3.50.
Ранее ВашГород.ру сообщал о лауреатах премии «Оскар» в 2017 году.