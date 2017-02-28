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«Стыдно за этот фильм перед миром» — мнение зрителей о фильме «Защитники»

Сегодня 07:00
2526
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ok.ru

Недавно в российских кинотеатрах вышел «наш ответ Мстителям» — фильм про советских супергероев «Защитники».

Режиссёр Сарик Андреасян представил, что вышло бы, если бы во времена «холодной войны» СССР защищали люди со сверхспособностями. Учёный-оборотень Арсус, мастер боевых искусств Хан, девушка-вода Ксения и человек-земля Лер в сложный для страны период забыли о национальных различиях и сплотились ради Родины.

Премьера символично вышла 23 февраля и возглавила российский прокат, но тут же начала получать негативные отзывы.

Я не могу держать это в себе . Фильм #заshitники . Многие уже говорили, что это жалкая пародия на западных супергероев, где их традиции развиваются с незапамятных времён в комиксах, а фильмы про них снимаются чуть ли не с открытия кинематографа. . Мы же решили перешагнуть их одним махом. . Итак, мой отзыв: Логики ноль. У всех. Возможно, она есть, но большие куски недосказанности просто рушат всю сюжетную линию. Мы как бы сами должны додумать все истории героев, их эмоции и переживания. Военная Елена с красными губами, ака Елена Летучая (ну, точно её сестра-близнец) способна на две эмоции - уверенной стервы-солдата и кота в сапогах из Шрека. Причём её щенячьи глаза на лице начинали переливаться в лучших традициях японского аниме ещё ДО того, как герой успевал рассказать свою историю до конца. Вероятно, у неё тоже есть экстрасенсорные способности Женщина-невидимка показала просто невообразимое шоу, прыгнув в воду в полутёмном зале и исчезнув в воде. Аплодисменты. Я так же могу стоять у речки и хлопать утонувшим ботинкам и пивным банкам СуперзлодейИнтересно, актёру самому не смешно было в таком гриме выходить? Лер, каменный человек, вообще мне понравился. Но блин, за 10 минут излечиться от перелома позвоночника?Я - учёный, - сказал медведь, и на этом его линия, как учёного, закончилась. Ок, я - астролог, ага и все, а что вы на меня смотрите, дальше понимайте, как хотите Образ Хана мне вообще понравился, и история у него довольно логичная и - что важно - рассказанная вслух Жители Москвы - суровые люди. Паааадумаешь, злодей какой-то все разбомбил. Ни паники, ни мародеров, ни побегов, ничего. Только привычные пробки из города Наши технологии. Даа! Создать суперкостюмы за вечерок. Наверное, бабушка кого-то из генералов связала. Ну и концовка. Вы можете убить его, совместив силы! Точно же, можем! Пиу! 1,5 минуты и злодей, которого пытались убить 78 минут, побеждён А мы, говорит, вам ещё Защитников нашли. Вот только вопрос. Изначально этих четверых собрали, чтобы отомстить качку-пупсу-злодею. А теперь-то защитники кому мстить будут? . Как кто-то сказал: этот фильм настолько плох, что даже хорош #защитники

Публикация от Zyryanova Svetlana (@sveta_crew)

А вот что сказали защитники фильма.

Если много от фильма не ждать, то в принципе не плохо. Игра актёров не особо правдива но всё же это нормально! Фильм не Вау, но 1 или 2 раза можно посмотреть!? Странно что когда Арсус ( медведь ) превращался в человека то у него появлялись новые штаны)) 7/10. Нужно ценить что имеем! И вообще есть Голливудские фильмы которые ещё хуже чем этот! Трек хороший. #хабаровск #россия #москва #khabarovsk #russia #moscow #hero #супергерои #защитникифильм #защитники #фильм #кино

Публикация от Russia Khabarovsk 2017 (@_aleksey28)

Самые положительные отзывы и разгромную критику одновременно получил человек-медведь Арсус. Те, кому этакий супергерой-символ России понравился, остались в меньшинстве.

Другие увидели сходство Арсуса с медведем из комедийного шоу «Деревня Дураков» и фильма «Морозко» и налепили множество фотожаб.

Согласно статьям в СМИ, пока что «Защитники» получили исключительно разгромную критику. Оценка картины на популярном сайте «Кинопоиск» — 4 балла из максимальных 10. На зарубежном сервисе оценки фильмов IMDb и того меньше — 3.50.

Ранее ВашГород.ру сообщал о лауреатах премии «Оскар» в 2017 году.


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Комментарии 11
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Дали
16 4
сочувствую актерам которым пришлось сниматься в этом шлаке
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!!!
0 5
Всем кто от фильма ждал чего-то этакого прямая дорога на Авторское кино! Нормальный фильм - в выходной сходить. Штаны на медведе это конечно что то.
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[[[
11 4
За что стыдно-то? У америкосов все фильмы последнее время шлак. Взять хотя бы "Отряд самоубийц", та еще х--- разрекламированная.
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Ужас модера Сити-Н
2 0
С нетерпением ждём обзор на этот фильм от Евгена BadComedian ! 8-)
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Шпили-вилли
1 0
"моя эстетика вздрагивала" - Ахаха, ржинимагу!
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мимо проходил
6 0
А ведь снимали его на бюджетные деньги, и денег этих потратили немало ...
Надо заставить организаторов этой параши вернуть народные денежки в казну .. Чтобы больше не повадно было
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Дон Хенаро 38098
4 2
Ну а кто бы сомневался....шлак с претензией на патриотизм аля человек-медведь? Неужели режиссер сего опуса думал что это гумно реально выстрелит? Трата денег пустая...и создателей и зрителей которое идут смотреть этот фуфел с претензией на понты
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123
2 0
сочувствую актерам которым пришлось сниматься в этом шлаке
Этим "актерам" за это денег отвалили. Тупо очередной распил.
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123
1 0
Так вы вспомните как еще одно дерьмисче рекламировали, как его ... О! даже вспомнить название не могу, что это было. И это при том, что его целых 3 недели рекламировали по всем федеральным каналам дебилизатора. Картинку помню, бутово помню, а название не помню. Полез гуглить..
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123
3 0
Гуголь все знает, гуголь все помнит ))) дерьмисче это было под названием "притяжение".
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ага
1 0
сочувствую актерам которым пришлось сниматься в этом шлаке
А чего им сочувствовать-то? И чему?
Разве у них не было права отказаться?
Так нет же ... деньги не пахнут.
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