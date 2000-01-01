Автомобилистам советуют ограничить использование личного транспорта и по возможности отказаться от дальних поездок.

В ближайшие дни в Кузбассе ожидается похолодание до -11 градусов. В связи с этим высока вероятность образования гололёдных явлений. В зоне особого риска — мосты, путепроводы, подъезды к перекрёсткам, а также остановки общественного транспорта, сообщает областная Госавтоинспекция.

Ведомство призывает водителей быть предельно внимательными, избегать резких манёвров, выбирать скорость движения и дистанцию, исходя из конкретных дорожных условий.

Пешим участникам движения также стоит быть более осторожными.

Для перехода проезжей части пользуйтесь только пешеходными переходами. Перед началом движения убедитесь в том, что водители транспортных средств не только заметили вас, но и имеют возможность вовремя остановиться.

При посадке в общественный транспорт помните о том, что в остановочных карманах вероятность образования льда на дороге значительно выше. Поэтому подходите к дверям автобуса или троллейбуса для посадки только после полной остановки транспортного средства, рекомендуют сотрудники ГИБДД.