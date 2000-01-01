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Кузбассовцев предупредили об опасностях на дорогах

Сегодня 20:30
742
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
smolensk.bezformata.ru

Автомобилистам советуют ограничить использование личного транспорта и по возможности отказаться от дальних поездок.

В ближайшие дни в Кузбассе ожидается похолодание до -11 градусов. В связи с этим высока вероятность образования гололёдных явлений. В зоне особого риска — мосты, путепроводы, подъезды к перекрёсткам, а также остановки общественного транспорта, сообщает областная Госавтоинспекция.

Ведомство призывает водителей быть предельно внимательными, избегать резких манёвров, выбирать скорость движения и дистанцию, исходя из конкретных дорожных условий.

Пешим участникам движения также стоит быть более осторожными.

Для перехода проезжей части пользуйтесь только пешеходными переходами. Перед началом движения убедитесь в том, что водители транспортных средств не только заметили вас, но и имеют возможность вовремя остановиться.

При посадке в общественный транспорт помните о том, что в остановочных карманах вероятность образования льда на дороге значительно выше. Поэтому подходите к дверям автобуса или троллейбуса для посадки только после полной остановки транспортного средства, рекомендуют сотрудники ГИБДД.

Комментарии 3
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nick
11 0
дорогу в надлежащем состоянии содержите.
можно подумать люди от нечего делать туда сюда едут
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лесной олень
1 0
Скорождения дороги начнут ремонтировать кирпичами.
Вот и опасность
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123
5 0
Товарищи,а как вам знак от моста и до запсиба 40 км? Давайте обсудим :) Это законно вообще?
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