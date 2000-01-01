Единый реестр застройщиков опубликовал новые данные о застройщиках в регионах России по состоянию на 1 марта 2017 года.

В Кемеровской области в данный момент идёт строительство 45 жилых комплексов. В Кузбассе больше всех строит кемеровская компания «Ассоциация строительных организаций Промстрой» — 189 164 кв.м. В общероссийском рейтинге органицация занимает 100-е место.

На втором месте оказался «Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области» — 62 828 кв.м. Холдинг СДС оказался лишь на пятой строчке рейтинга. А НДСК Косилова и вовсе не попала в этот рейтинг.

По данным реестра, в настоящее время в Новокузнецке строятся дома на проспекте Авиаторов и микрорайон № 7 в Новоильинском районе «Фондом развития жилищного строительства Кемеровской области». Однако работы идут с запозданием.

В Новосибирской области строительство развивается семимильными шагами по сравнению с Кемеровской областью. В области возводятся 153 жилых комплекса. Лидирует «Группа Компаний ПТК-30» — 239 930 кв.м. Второе место занимает «Группа компаний Стрижи» — 195 378 кв.м.