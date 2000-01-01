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В Новокузнецке прошли соревнования по единоборствам

Сегодня 06:00
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

В Новокузнецке прошли соревнования в память бойцов сводного отряда ОМОН Кемеровской Области, погибших 26 февраля 1995 года, в населенном пункте Алды города Грозный.

«С.О.К.Д.(Кузнецкой Сечи) выставил большую команду на эти соревнования. Кроме того, в соревнованиях принимали участия команды „Бойцовых Котов“, наши давние соратники СПКК „РУСИЧ“, СКЦ „РУСЬ“, СК „СКИФ“, новые побратимы клуб „АЛЬЯНС“ г. Новосибирск. На соревнованиях создалась очень позитивная атмосфера для обмена опытом», — сообщили в С.О.К.Д.

Первое место занял Антон Апанаев участник команды «Бойцовые коты», Серебро взял Антон Кузнецов. Замкнул тройку победителей Антон Елгин из команды «Бойцовых котов».

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