Говорят, при первобытнообщинном строе в борьбе за женское сердце побеждал тот, кто быстрее бегал. Догнал — и ты уже жена. Современные женщины предпочитают не ноги, а мозги — хотя хорошие спортивные ноги тоже ещё никому не помешали.

Сегодняшняя новокузнечанка — это Юлий Цезарь в офисном костюмчике «секси». Она способна заниматься сразу несколькими делами, потому что должна успеть всё! И всё-таки — в главном — женщины не изменились. Они хотят любить и быть любимыми и получать от мужчин комплименты, цветы и подарки… Так что включайте свои мозги и не жалейте ноги, чтобы сделать любимых счастливыми, а гид по городу — вам в помощь!

«Лантана»: как в раю…

Говорят, когда первые люди были изгнаны из Эдема, Ева сильно тосковала — особенно по дивным цветам, произраставшим в эдемском саду в восхитительном множестве. Адам не мог спокойно смотреть на грусть любимой и стал повсюду искать цветы — такие же прекрасные, как она. Целыми днями он ходил по окрестным лесам, пока однажды не вышел на чудесную, благоухающую полянку, которая была похожа на эдемскую. Обрадованный Адам тут же нарвал огромный цветочный букет и подарил его Еве. И с тех пор все адамы преподносят своим евам роскошные букеты, чтобы любимые снова и снова чувствовали себя, как в раю.

Люди, владеющие мастерством составления букетов, служили при дворах римских императоров и французских королей. А язык цветов придумали в «скромной» Англии XIX века, чтобы без слов сказать о чувствах, о которых в тогдашнюю эпоху не говорили открыто. Сегодня сделать такое необычное признание — восхитительным «цветочным языком» — может любой новокузнечанин, а все новокузнечанки могут почувствовать себя настоящими королевами. Цена букета, составленного из кустовых хризантем, кенийских роз, гербер и т. п. начинается от 500 рублей. Тюльпан — 60 рублей. Роза — 140 рублей. Хризантема — 140 рублей. Есть скидки по картам для постоянных покупателей.

Группа ВК

Инстаграм



Адрес Ермакова ½, 1эт.

Тел. +7−960−930−03−02

Домашняя кондитерская Евгении Васильевой: любимые лакомства

Говорят, что «прообразом» нашего 8 Марта является весенний праздник Пурим, придуманный в честь прекрасной царицы Эсфиль. Эта красавица-еврейка была женой персидского царя Ксеркса и, умело воспользовавшись моментом, когда муж находился в расслабленном состоянии, вытребовала с него обещание уничтожить всех врагов её народа. Понятно, что наиболее сметливые персы как один превратились в друзей вавилонских евреев, а главным «украшением» Пурима стали всевозможные сладкие лакомства, которые очень любила Эсфирь. Это было в 480 году до нашей эры, и с тех пор все влюблённые ксерксы дарят царицам своего сердца чудесные кондитерские шедевры!

Это выглядит, как картинка, а звучит, как музыка! Тающие во рту шоколадные капкейки на основе бельгийского шоколада с ликёром «Бейлиз», очаровательной «шапочкой» из шоколадного крема «Чиз» и начинкой из ягод и нежнейшего йогурта. Лежащие на воздушной «подушечке» из «Брауни» и покрытые зеркальной глазурью пирожные с нежным белым и горьким тёмным шоколадными муссами и «оттеняющим» их вишнёвым компоте. Покрытый шоколадным «велюром» многослойный торт из мусса на основе белого бельгийскокого шоколада, клубничного компоте, миндального кроканта и нежного фисташкового бисквита… Новокузнецкие мужчины могут побаловать любимых оригинально оформленными и «наполненными» лакомствами — наборами капкейков, пирожными, небольшими тортиками, зефиром, трюфелем, маршмелоу! Муссовые торты — 1200 рублей за кг. Бисквитные — 900 рублей за кг. Зефир — 350 рублей. Капкейки — 12 штук — 1100 рублей.

Группа ВК

Инстаграм

Кондитерская студия « Cake Land »: сладкая романтика

Говорят, во II веке нашей эры, когда великая Римская империя была в расцвете, древнеримские матроны, удачно вышедшие замуж, ввели моду на подарки — по случаю официального женского дня, который отмечали каждую весну. Они наряжались в лучшие туники, собирались большими женскими компаниями и уходили праздновать — подальше от глаз благоверных. Конечно же, не обходилось без вечного «носить нечего» — естественно, под вкусненькие десерты. С тех пор все мужественные цезари стараются удивить чем-нибудь этаким своих нежных клеопатр и «подсластить» им неименуемо-завтрашнее мытьё посуды!

Удивить и обрадовать свою половинку может любой новокузнечанин — сладкий, очень личный, празднично оформленный подарок смотрится нарядно и мило, а на вкус… Ммм… Чудесная «прелюдия» для романтического вечера! Утонченный «лавандовый», страстный «красный бархат», яркий и освежающий мятно-шоколадный, классический медовый… Это настоящий подиум — только не модных нарядов, а тортиков, капкейков, порционных десертов — с мадагаскарской ванилью, бельгийским шоколадом, сливочным и апельсиновым кремом, нежными муссами, свежей ягодой, корицей, имбирём и даже солёной карамелью. Торты — 1500 рублей за кг. Капкейки — 150 рублей за штуку. Мини-тортики — 200 рублей. Стаканчики — три шоколада — 150 рублей.

Группа ВК

Инстаграм



«The Dance Café»: танцуют все!

Говорят, что во времена СССР все ударницы социалистического труда ещё за месяц до эпохального 8 марта шили себе новые платья, добывая для них сатиновые и шёлковые отрезы, боги знают, какими способами, всю ночь ворочались в неудобных бигудях, а утром взволнованно открывали заветные коробочки с ленинградской тушью, отвоёванной в нешуточных магазинных битвах с такими же жаждущими красоты женщинами… А какие открытки тогда были! С забавными чебурашками, несущими трогательные вербочки, с улыбающимися крошками енотами… Утренники для мам — в каждом детском саду… Речи и подарочные наборы — во всех «красных уголках» страны… И, конечно же, танцы!

Первое танцевальное кафе Новокузнецка «The Dance Café» может любых прекрасных современных «ударниц» превратить в суперзвёзд шоу «Танцы». Зажигательная живая музыка и непринуждённое живое общение, потрясающий драйв и взрывающиеся фейерверками эмоции, аншлаг на просторном световом disco-поле и новые знакомства, танцевальные номера в исполнении профессионалов и, конечно же, конкурсы и приятные сюрпризы… На 8 Марта должно быть весёло!

Группа ВК