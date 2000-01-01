Росстат опубликовал данные о средних зарплатах федеральных госслужащих в 2016 году.

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в федеральных государственных органах увеличилась на 4 процента и составила 115,7 тысячи рублей.

Самая большая зарплата оказалась у госслужащих в аппарате российского правительства. Их среднемесячный оклад составил 228,48 тысячи рублей. Госслужащие в администрации президента получали в среднем 218,65 тысячи рублей в месяц. На третьем месте оказалась Счётная палата — 180,7 тысячи рублей в месяц.

Средняя зарплата российские сенаторов составила 176,15 тысячи рублей, депутатов Госдумы — 154,85 тысячи рублей. Среди министерств больше всего получали сотрудники МИДа — 147,2 тысячи рублей. Самая маленькая зарплата оказалась у представителей Федерального агентства по делам национальностей — 53,9 тысячи рублей.

В органах судебной власти самую высокую зарплату получали сотрудники Конституционного суда — 136,1 тысячи рублей. Средняя зарплата работников Верховного суда — 130,4 тысячи рублей. Наименьшая зарплата оказалась у сотрудников Следственного комитета — 57,6 тысячи рублей.