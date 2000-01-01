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Названы средние зарплаты чиновников в России

Сегодня 09:11
456
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
politros.com

Росстат опубликовал данные о средних зарплатах федеральных госслужащих в 2016 году.

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в федеральных государственных органах увеличилась на 4 процента и составила 115,7 тысячи рублей.

Самая большая зарплата оказалась у госслужащих в аппарате российского правительства. Их среднемесячный оклад составил 228,48 тысячи рублей. Госслужащие в администрации президента получали в среднем 218,65 тысячи рублей в месяц. На третьем месте оказалась Счётная палата — 180,7 тысячи рублей в месяц.

Средняя зарплата российские сенаторов составила 176,15 тысячи рублей, депутатов Госдумы — 154,85 тысячи рублей. Среди министерств больше всего получали сотрудники МИДа — 147,2 тысячи рублей. Самая маленькая зарплата оказалась у представителей Федерального агентства по делам национальностей — 53,9 тысячи рублей.

В органах судебной власти самую высокую зарплату получали сотрудники Конституционного суда — 136,1 тысячи рублей. Средняя зарплата работников Верховного суда — 130,4 тысячи рублей. Наименьшая зарплата оказалась у сотрудников Следственного комитета — 57,6 тысячи рублей.

Комментарии 7
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пенсионер, ветеран труда
13 0
Разве они себя обидят. Им всё мало . Сами себе пишут законы, голосуют под себя избранники хреновы. А народ пусть на 6-10 тысяч проживает. Бессовестные.
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Евний
9 0
А сколько еще премий было за год? и 13 з/п
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жека
7 3
Разве они себя обидят. Им всё мало . Сами себе пишут законы, голосуют под себя избранники хреновы. А народ пусть на 6-10 тысяч проживает. Бессовестные.
народ молчит, значит доволен))
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321
1 6
А сколько еще премий было за год? и 13 з/п
такая статистика берется из налоговой
а там учтены все налогооблагаемые (официальные т.е.) начисления - и премии, и тринадцатые зарплаты, и отпускные, и больничные
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да ладно
1 0
новость года эдак 2000-2003?
депутат госдумы 154 тыр?
да по тв озвучивали цифры в 3 раза выше....
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Дон Хенаро 38098
1 0
народ молчит, значит доволен))
Ничего, народ рано или поздно проснется! Даже белорусы выходят на один митинг за другим, а у них за это можно сесть на долго, Лукашенок говорят в Сочи отсиживается...Путинга ждет о газе говорить, а по мне так зассал...боится народного гнева...
Я думаю Путин и его свора ран или поздно так же хвост подожмет и свалит!
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321
0 0
народ молчит, значит доволен))
хорошо, что есть хотя бы никогда не умолкающий жека
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