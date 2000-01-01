В кузбасском Следкоме очередной скандал. Исполняющий обязанности руководителя Павел Муллин попал под расследование.

Начальника подозревают в превышении должностных полномочий, пишет SU. По предварительной версии, Муллин «крышевал» незаконный оборот оружия. Главу Следкома вычислили, когда он якобы приказал остановить операцию отдела по борьбе с экстремизмом на найденном ими складе с оружием.

Сообщается, что Павел Муллин позвонил оперативникам и приказал им покинуть место оперативных действий, оставить всё оружие и не брать экземпляры на экспертизу. По непроверенной информации, есть телефонная запись этого разговора сделанная сотрудниками ФСБ.

Отметим, официальной информации по данному факту пока нет. На сайте регионального Следкома Павел Муллин числится исполняющим обязанности руководителя следственного управления.

Напомним, прежний глава СУ СКР по Кемеровской области Сергей Калинкин стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве в ноябре 2016 года. В конце декабря прошлого года на него завели ещё одно уголовное дело — о превышении должностных полномочий.