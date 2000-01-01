Администрация Кемерова победила в судебной тяжбе с собственником рухнувшего ТЦ «Славянский» в Кемерове.

Восстановление ТЦ «Славянский» признано незаконным. Суд вынес решение о прекращении восстановительных работ здания и его эксплуатации, сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, 14 июля 2016 года произошло обрушение части ТЦ «Славянский» на проспекте Кузнецком, пострадали люди. Здание признали аварийным. Владелец начал его восстанавливать, не имея разрешение госэкспертизы проектной документации. Поскольку это является нарушением закона, суд запретил проводить дальнейшие работы.