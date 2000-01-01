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Бюджетные предложения по аренде жилья в Новокузнецке

Сегодня 10:50
906
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Будудома.ру

ВашГород.ру с помощью сайта по поиску недвижимости БудуДома.ру решил узнать во сколько обойдётся съём квартиры в Новокузнецке.

В Центральном районе секцию римского типа можно арендовать, начиная от 6 000 рублей. Так, на проспекте Дружбы, 30 сдается комната площадью 17 кв.м. Конечно, за такую цену ожидать, что в квартире будет евроремонт и новая мебель не стоит, но для непритязательных квартиросъемщиков такой вариант вполне подойдёт.

«Мебель и техника есть. Всё обыкновенное. В ванной стены окрашены. Плюс электричество», — сообщается в объявлении.

Съём однокомнатной квартиры в центре обойдётся напорядок дороже. Цены на «однушки» начинаются от 10 тысяч рублей в месяц. Бюджетных вариантов немного. Например, на проспекте Дружбы, 32 предлагают квартиру площадью всего 18 кв.м. за 11 тысяч рублей в месяц. Отмечается, жильё находится в отличном состоянии с Евроремонтом.

В Новоильинском районе за эти деньги можно арендовать двух- и даже трёхкомнатную квартиру. Самым бюджетным вариантом оказалась квартира на улице Косыгина, 5 площадью 45 кв.м. За неё просят 8,5 тысячи рублей в месяц. Сообщается, что есть мебели, однако отсутствует стиральная машинка.

В Новобайдаевском микрорайоне цены схожи с Новоильинскими. На проспекте Шахтёров, 26 за двухкомнатную квартиру с мебелью и ремонтом просят 11 тысяч рублей.

В Заводском и Кузнецком районах аренда однокомнатной квартиры обойдётся в среднем 7 тысяч рублей в месяц. Причём, за эти деньги можно найти квартиры как в отличном состоянии, так и с «бабушкиным» ремонтом.

Комментарии 5
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Анонимный пользователь
2 6
Вот понять не могу зачем люди квартиры снимают брали бы лучше ипотеку
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Вот так вот
6 0
Вот понять не могу зачем люди квартиры снимают брали бы лучше ипотеку
Знаю людей, которые имея в Новосибирске квартиру, и проживая в ней, взяли нулёвку в ипотеку, а взносы за них квартирант в ней платит.
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321
8 0
Вот понять не могу зачем люди квартиры снимают брали бы лучше ипотеку
для ипотеки нужен первоначальный взнос
и платежи будут не по 10-11 тыс
если только на 20 лет брать
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Алилуя
0 0
Грамотеи, хватит использовать "на порядок" где ни попадя. "На порядок" - это в 10 раз.
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Наталья
0 0
Вот понять не могу зачем люди квартиры снимают брали бы лучше ипотеку
Не всем дают ипотеку!!!!!
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