ВашГород.ру с помощью сайта по поиску недвижимости БудуДома.ру решил узнать во сколько обойдётся съём квартиры в Новокузнецке.

В Центральном районе секцию римского типа можно арендовать, начиная от 6 000 рублей. Так, на проспекте Дружбы, 30 сдается комната площадью 17 кв.м. Конечно, за такую цену ожидать, что в квартире будет евроремонт и новая мебель не стоит, но для непритязательных квартиросъемщиков такой вариант вполне подойдёт.

«Мебель и техника есть. Всё обыкновенное. В ванной стены окрашены. Плюс электричество», — сообщается в объявлении.

Съём однокомнатной квартиры в центре обойдётся напорядок дороже. Цены на «однушки» начинаются от 10 тысяч рублей в месяц. Бюджетных вариантов немного. Например, на проспекте Дружбы, 32 предлагают квартиру площадью всего 18 кв.м. за 11 тысяч рублей в месяц. Отмечается, жильё находится в отличном состоянии с Евроремонтом.

В Новоильинском районе за эти деньги можно арендовать двух- и даже трёхкомнатную квартиру. Самым бюджетным вариантом оказалась квартира на улице Косыгина, 5 площадью 45 кв.м. За неё просят 8,5 тысячи рублей в месяц. Сообщается, что есть мебели, однако отсутствует стиральная машинка.

В Новобайдаевском микрорайоне цены схожи с Новоильинскими. На проспекте Шахтёров, 26 за двухкомнатную квартиру с мебелью и ремонтом просят 11 тысяч рублей.

В Заводском и Кузнецком районах аренда однокомнатной квартиры обойдётся в среднем 7 тысяч рублей в месяц. Причём, за эти деньги можно найти квартиры как в отличном состоянии, так и с «бабушкиным» ремонтом.