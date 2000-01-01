ВашГород.ру и Керхер Центр Кристофер на Ермакова, 1 продолжают квест для читателей сайта.

В 1935 году изобретатель Альфред Керхер основал собственную фирму. В 1950 году он разработал первую в Европе мойку высокого давления с подогревом воды — эта технология оказалась настолько совершенной, что используется в производстве нагревателей до сих пор. В 1957 году компания «Керхер» вышла на международный рынок. В 1984 году она предложила первый в мире переносной аппарат высокого давления для бытового использования, создав совершенно новый рынок, а к 1993 году разработала целую линейку уникальной бытовой техники. Сегодня «Керхер» охватывает весь спектр задач по уборке и чистке — вплоть до мойки транспорта и зданий. Беспрерывное обслуживание клиентов концерна осуществляют 40 000 сервисных центров более чем в 190 странах мира — один из них работает у нас в городе.

История продукции, которую в разные годы выпускала компания «Керхер», просто поражает своим многообразием — от узнаваемых во всём мире аппаратов высокого давления до катамаранов. Но мало кто знает, что немецкий изобретатель Альфред Керхер, основавший свою фирму в 1935 году, сделал это на деньги от продажи патентов на несколько промышленных изобретений, в том числе энергосберегающую солевую печь для закалки лёгких металлов… И сразу же «замахнулся» на мировую авиационную промышленность!

В конце 30-х изобретатель и предприниматель из немецкого городка Винненден — там до сих пор находится штаб-квартира компании «Керхер» — переключился… на самолёты. К этому времени специальные отопительные приборы Альфреда Керхера уже успели зарекомендовать себя с самой лучшей стороны — поэтому именно «Керхер» получила уникальный заказ от известной немецкой авиакомпании «Люфтганза», от которого, понятно, просто невозможно было отказаться.

Ещё бы! К тому времени, когда «Керхер» делала свои первые успехи, «Люфтганза» уже была признанным в мире лидером неба. Свой первый трансконтинентальный перелёт в Китай самолёт с изображением журавля осуществил ещё в 1926 году — это стало одним из ярчайших событий общественной жизни Германии. На следующий год «Люфтганза» вступила в германо-русское предприятие Deruluft и начала активное участие в международной авиатранспортной деятельности. А в 1934 году она открыла первую линию регулярных трансатлантических почтовых авиарейсов.

Флагманский авиаперевозчик Германии и крупнейший авиаконцерн Европы, который сегодня выполняет рейсы в 78 стран мира и насчитывает более 600 воздушных судов, уже тогда осуществлял объём авиаперевозок и полётов, которые достигли рекордных масштабов. Но, как и вся тогдашняя авиация, «Люфтганза» столкнулась с серьёзной проблемой — было необходимо как-то обогревать двигатели самолётов и удалять обледенения с их крыльев. Эту задачу доверили компании «Керхер», которая стала производить аппараты предварительного подогрева авиационных моторов, систем обогрева кабин и аэрозольных форсунок для мощных двигателей. Альфред Керхер не только создал эффективные отопительные приборы для обогрева воздушных судов и удаления обледенения с крыльев, но и разработал специальные бортовые отопительные приборы, позволявшие самолётам подниматься на большую высоту. Это стало новым изобретением, которое также имело важнейшее значение для развития мирового воздухоплавания.

Действующие в городах России Керхер Центры с гордостью продвигают ассортимент этого бренда — ведь его история заслуживает не меньше уважения, чем всем известное качество его товаров. Она является частью жизни каждого современного человека, интересующегося происходящими в мире событиями, а также мировым культурным наследием и историей покорения человечеством новых горизонтов.

Партнёрский материал ВашГород.ру и Керхер Центра Кристофер на Ермакова, 1.