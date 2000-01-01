Ещё один ресторан в Новокузнецке объявил о распродаже имущества в связи с грядущим закрытием.

Речь идёт об остерии «Джузеппе» на улице Франкфурта, 4. Как пишет SU, заведение ещё принимает заказы на проведение банкетов, но для единичных посетителей.

Собственник помещения распродаёт рабочую утварь, мебель, детскую игровую. В аренду сдаётся первый этаж площадью 250 квадратных метров, банкетный зал и подвал по 300 квадратных метров каждый. Также рассматривается вариант с продажей. Предполагаемая цена — 5 миллионов 400 тысяч рублей.

Ранее ВашГород.ру сообщал о закрытии ресторанов «Тарантино» и «Толстый фраер». Также мы рассказывали о том, каких популярных заведений лишился Новокузнецк с 2016 года.