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Новокузнечан лишили ещё одного ресторана

Сегодня 11:04
1678
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
irs1.4sqi.net

Ещё один ресторан в Новокузнецке объявил о распродаже имущества в связи с грядущим закрытием.

Речь идёт об остерии «Джузеппе» на улице Франкфурта, 4. Как пишет SU, заведение ещё принимает заказы на проведение банкетов, но для единичных посетителей.

Собственник помещения распродаёт рабочую утварь, мебель, детскую игровую. В аренду сдаётся первый этаж площадью 250 квадратных метров, банкетный зал и подвал по 300 квадратных метров каждый. Также рассматривается вариант с продажей. Предполагаемая цена — 5 миллионов 400 тысяч рублей.

Ранее ВашГород.ру сообщал о закрытии ресторанов «Тарантино» и «Толстый фраер». Также мы рассказывали о том, каких популярных заведений лишился Новокузнецк с 2016 года.

Комментарии 4
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Читатель
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Идея была хорошая, но дорого и не вкусно
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Что? За 850 квадратов всего 5400? Это шутка или дела в новокугэ настолько печальны, что ценник на недвигу скатился ниже плинтуса? ВГ напишите откуда инфа? Это вы чего-то напутали, не может быть такой ценник.

Ольга Светлая, пролей свет на это темное дело )))
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13
7 0
Дайте угадаю: вместо него встанет Мария Ра? Монетка? Копейка? Или еще какая-нибудь "-тка"?
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Алёнка
1 0
Дайте угадаю: вместо него встанет Мария Ра? Монетка? Копейка? Или еще какая-нибудь "-тка"?
В нашем городе больше по маркетам ходят, чем по ресторанам))))))
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