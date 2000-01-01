Жителей Новокузнецка попросили рассказать, какие улицы больше всего нуждаются в ремонте.

Первый этап опроса продлится до 21 марта, второй — до 31 марта. Горожан просят поделиться своим мнением на сайте электронных референдумов «Наш Новокузнецк».

Результаты голосования будут учтены при формировании и корректировке планов по ремонту дорог в 2017—2018 годах, сообщает Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства Новокузнецка.