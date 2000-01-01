Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ
Зима вернулась: новосибирцев ждут ветреные и снежные выходные

Новокузнечанам предложили выбрать дороги для ремонта

Сегодня 11:24
416
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
cdn2.img.ria.ru

Жителей Новокузнецка попросили рассказать, какие улицы больше всего нуждаются в ремонте.

Первый этап опроса продлится до 21 марта, второй — до 31 марта. Горожан просят поделиться своим мнением на сайте электронных референдумов «Наш Новокузнецк».

Результаты голосования будут учтены при формировании и корректировке планов по ремонту дорог в 2017—2018 годах, сообщает Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства Новокузнецка.

Комментарии 9
Добавить комментарий
аватар
1
5 0
чё рассказывать-ВСЕ дороги надо ремонтировать!
только не как обычно- наот"еб"сь...
ответить
аватар
123
5 0
Данные электронные референдумы - очередная профанация от недомерка. Во-первых, о том, что существует этот сайт знает 3 калеки, во-вторых вопросы там задаются в "нужной" формулировке и "нужными" вариантами ответов (кто знаком с социологией и манипулированием быдломассами, тот поймет) и в-третьих любое "голосование" там проходит по двум принципам: первый - "сказочный чуров" от слова совсем и второй - всегда 146% в пользу нужного "кандидата". И заметьте, что колонка "ваш вариант" - НЕ ПУБЛИКУЕТСЯ исключительно из корыстных соображений организаторов этих фэйковых голосовалок. Это всё - профанация.
ответить
аватар
Бусина
4 1
Да там только улицы Кузнецкого р-на !!!!!!!!!!!! Живу в Заводском районе ( верхняя зона ост Березка) рядом с военкоматом....живу 25 лет, а вот пешеходной дороги по пр Советской Армии не наблюдаю!!!!! Асфальт есть частично!!! Разрушился, куски асфальта, и земли.......как положили первостроители в 50 годах( судя по поребрикам, которые уже вросли в землю), так больше там не ступала нога дорожников.Снег растает сейчас, будем ходить по колено в грязи.Год Заводского как-то закончился........а верхняя зона Запсиба так осталась не тронутой.а там ведь живут те самые первостроители ЗСМК,приехавшие на комсомольскую стройку, строившие тот самый ЗСМК!!! А теперь они ставшие пенсионерами, и живущие в хрущобах, живут в этом забытом микрорайоне, с частично оставшимся асфальтом.
ответить
аватар
данил
0 3
в Ново Ильинке делайте около косыгино
ответить
аватар
уже бегу делать
4 0
в Ново Ильинке делайте около косыгино
а где находится "косыгинО"? в каком это ауле?
ответить
аватар
мусина
1 0
Да там только улицы Кузнецкого р-на !!!!!!!!!!!! Живу в Заводском районе ( верхняя зона ост Березка) рядом с военкоматом....живу 25 лет, а вот пешеходной дороги по пр Советской Армии не наблюдаю!!!!! Асфальт есть частично!!! Разрушился, куски асфальта, и земли.......как положили первостроители в 50 годах( судя по поребрикам, которые уже вросли в землю), так больше там не ступала нога дорожников.Снег растает сейчас, будем ходить по колено в грязи.Год Заводского как-то закончился........а верхняя зона Запсиба так осталась не тронутой.а там ведь живут те самые первостроители ЗСМК,приехавшие на комсомольскую стройку, строившие тот самый ЗСМК!!! А теперь они ставшие пенсионерами, и живущие в хрущобах, живут в этом забытом микрорайоне, с частично оставшимся асфальтом.
В Заводском районе,в первую очередь будут ремонтировать ул Тореза,примерно около МКД №32..,так подчеркнула на сайте электронных референдумов «Наш Новокузнецк» Оксана И.))
ответить
аватар
...
3 0
в Ново Ильинке делайте около косыгино
Блин-ДЕРЕВНЯ..Не позорь жителей Новоильинского Района..))
ответить
аватар
-)
1 0
Блин-ДЕРЕВНЯ..Не позорь жителей Новоильинского Района..))
да это наверное какое-то школото уроки прогуливает
ответить
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ