Пройти по Новокузнецку и не наткнуться на граффити сегодня почти невозможно.

Город пестрит объёмными красочными надписями, рисунками из мультфильмов и портретами поэтов. На стенах и дверях подъездов неизвестные художники оставляют хаотичные наборы слов.

Журналистка ВашГород.ру выяснила у граффити-художника из Новокузнецка Ивана Таматова, что привело его к стрит-арту, и как к рисункам на стенах относится полиция. Наш герой занимается легальным граффити — раскрашивает, как правило, по предварительному соглашению стены гаражей, будки и уличные блоки.

ВГ: Давайте сначала определимся с понятиями. Любая ли надпись баллончиком на стене — граффити, будь это даже одно слово?

Иван: Граффити — это шрифты и/или персонажи. Обычно надписи означают теги, то есть псевдонимы художников или названия их команды. Всё остальное не относится к граффити.

ВГ: А чем вы занимаетесь в граффити?

Иван: Сейчас интересно классическое граффити в любое время года. По теплу нравится заниматься райтингом — эти рисунки отличает содержательность, качество и размеры.

ВГ: Расскажите, что побудило вас заняться стрит-артом.

Иван: Пожалуй, внутренняя сила, что-то во мне тянуло и сейчас продолжает привлекать ко всему этому. Поначалу были различные ситуации, были мысли бросить всё это, но они прошли. В целом, это интерес к рисунку, к рисунку на улице и на различных поверхностях. Ведь здорово идти по городу среди красочных стен.

ВГ: Есть ли у вас предпочтения в районах города, где интереснее всего творить?

Иван: По районам города нет никаких предпочтений, все районы по-своему прекрасны, везде рисую для людей вне зависимости от их социального статуса. Скорее есть зависимость от самого места, посыла и времени на реализацию идеи и рисунка.

ВГ: В Новокузнецке повсюду можно увидеть надписи BSK, а в отдельных районах — Smart. Что-нибудь слышали об этом?

Иван: Про BSK знаю, что это название команды, они занимаются бомбингом (быстрым и незаконным граффити — прим.ред.), и это одна из разновидностей граффити. Можно сказать, что граффити с этого и зарождалось.

ВГ: Можно ли зарабатывать на стрит-арте?

Иван: На стрит-арте вряд ли получится заработать деньги у нас в городе. Возможен заработок на этом деле в целом по стране, но всё равно это желательно с чем-то ещё совмещать. Общепринятое, что художник должен быть голодным, скорее говорится с долей сарказма.

ВГ: Везде ли можно заниматься стрит-артом? Как дела у граффити-художников с законом, приходится ли встречаться с полицией?

Иван: Как показывает практика, стрит-артом можно заниматься везде, как и граффити. А вообще, отличие между ними в посыле: стрит-арт говорит о наболевшем, о протесте, заставляет взглянуть на привычные вещи под другим углом. Граффити же пропагандирует художника и/или его команду. С полицией, конечно, приходится встречаться, у каждого своя работа и исход зависит от многих факторов, в том числе от выбранного направления деятельности.

ВГ: А как реагируют окружающие, если видят вас в процессе?

Иван: Однозначного мнения не существует. Кто-то просто пройдёт мимо, кто-то отметит и поддержит, а кто-то начнёт разговор про деньги и несоответствие места под рисунок. Зачастую всё проходит положительно. Недопонимания возникают в начале работы, когда идёт подготовка стены и нанесения эскиза или выполнена частичная заливка.

ВГ: Расскажите какой-нибудь смешной случай из практики.

Иван: Очень смешных что-то не припомню… Как-то меня называли настоящим романтикам, как-то приезжала полиция и просила ничего плохого не писать и закончить рисунок, как-то прогоняли. А через какое-то время я возвращался и доделывал работу.

ВГ: Что лично для вас значит граффити? Это культура, хобби или возможность выплеснуть адреналин?

Иван: Граффити — это не только рисунки баллоном на стенах. Пожалуй, это образ жизни, образ мысли, а рисунки и надписи — это всего лишь визуальное выражение всего этого. Это прежде всего культура и отчасти спорт.

ВГ: Некоторые против стрит-арта, считая, что он портит вид города. А что вы думаете по этому поводу?

Иван: Каждое мнение имеет место. К примеру, мне самому какие-то вещи не нравятся, но, несмотря на это, они есть. Стрит-арт и граффити, как и любой другой вид искусства, не может быть однозначным. Работы, которые делаю сам или которые поддерживаю, я считаю, что они вписываются в инфраструктуру и только положительным образом могут сказываться на виде города. Большинству они нравятся, а всем невозможно угодить.