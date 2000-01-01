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Стали известны подробности расстрела кузбасского бизнесмена

Сегодня 12:03
1260
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
cdn12.img22.ria.ru

В Следкоме Кемеровской области рассказали об убийстве предпринимателя в областном центре.

ЧП произошло в среду, 1 марта, сообщал ранее ВашГород.ру.

Тело 39-летнего кемеровчанина с огнестрельными ранениями в области головы и шеи было обнаружено гаражном кооперативе Заводского района, уточняет пресс-служба СУ СКР по региону.

По предварительным данным, погибший занимался продажей электротоваров, имел торговые площади.

В настоящее время устанавливаются очевидцы произошедшего, изучается личность потерпевшего, его окружение. Следствие рассматривает возможные версии произошедшего. Одна из них — предпринимательская деятельность мужчины.

Отмечается, что в момент убийства потерпевший парковал свой автомобиль в гараже. Он успел нажать тревожную кнопку. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые обнаружили тело мужчины. При осмотре места происшествия следователи нашли гильзы от патронов, по предварительным данным, пистолета Макарова.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, и обстоятельства произошедшего.

Комментарии 5
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Мимо
1 1
Хорошая реклама "тревожной кнопки". Оружие куда эффективнее в таких случаях.
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y
0 0
Хорошая реклама "тревожной кнопки". Оружие куда эффективнее в таких случаях.
Ужас какой, вот как теперь бизнесом заниматься? Все в холопы, там безопасно!
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0 0
Почему гвардейцы прибыли первыми на место происшествия? А полиция сейчас чем занимается?
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078
4 0
Неплохо обстоят дела у Хана в ХАНСТВЕ. То КОРРУПЦИЯ в СК, то заказные убийства. Короче у ХАНА все под ПРИСТАЛЬНЫМ контролем. Так о чем можно говорить если люди в форме КРЫШУЮТ ОПГ и АРСЕНАЛЫ(СКЛАДЫ) с оружием.В некоторых городах-таких как Осиники вообще давным-давно бандосы правят. И все об этом знают. Корче в КУЗБАССЕ нужна ТОТАЛЬНАЯ зачистка, иначе скоро простых людей начнут убивать, как в 90 - е годы.
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Вася
3 0
Прям не Кузбасс, а Чикаго какое-то. Такого бардака нет ни в одном регионе страны. И чем интересно правоохранители занимаются? Сидят в кабинетах и пьют чай с круасанами. А в конце месяца получают заработную плату от 30 до 70 тысяч рублей. Неплохо так, согласитесь.
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