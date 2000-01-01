В Следкоме Кемеровской области рассказали об убийстве предпринимателя в областном центре.

ЧП произошло в среду, 1 марта, сообщал ранее ВашГород.ру.

Тело 39-летнего кемеровчанина с огнестрельными ранениями в области головы и шеи было обнаружено гаражном кооперативе Заводского района, уточняет пресс-служба СУ СКР по региону.

По предварительным данным, погибший занимался продажей электротоваров, имел торговые площади.

В настоящее время устанавливаются очевидцы произошедшего, изучается личность потерпевшего, его окружение. Следствие рассматривает возможные версии произошедшего. Одна из них — предпринимательская деятельность мужчины.

Отмечается, что в момент убийства потерпевший парковал свой автомобиль в гараже. Он успел нажать тревожную кнопку. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые обнаружили тело мужчины. При осмотре места происшествия следователи нашли гильзы от патронов, по предварительным данным, пистолета Макарова.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, и обстоятельства произошедшего.