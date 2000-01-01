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Что лучше для женщины, работать или сидеть дома с детьми — вопрос дня

Сегодня 12:51
533
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В редакцию ВашГород.ру с неоднозначной ситуацией обратился читатель Игорь. Мужчина задаётся вопросом, почему его жена не хочет бросить работу и заниматься детьми.

«Здравствуйте! Нередко читаю комментарии под новостями и вижу большие дискуссии. Хочу рассказать о своей ситуации и выслушать мнение читателей.

Мы с женой в браке около 8 лет, двое детей, два года и шесть лет. У меня небольшое ИП, на жизнь хватает, даже остаётся. Год не могу уговорить жену бросить работу и сидеть дома с детьми. Моих денег хватит на всё, и еду, и одежду, и поездки на отдых, но жена продолжает за копейки пахать на своей работе. Я уж не говорю о том, что дети маму видят по вечерам только замотанную, а отца и того реже.

Когда спрашиваю, чем ей так далось это место, говорит, что хочет состояться как личность. Я считаю себя довольно спокойным человеком, но здесь я просто впадаю в ярость, потому что предлагал ей состояться как личность с помощью хобби, говорил, что всё устрою для неё как надо, нет, она хочет сама всего добиться, мои предложения ей не нужны. В общем, я плюнул на всё и перестал уже лезть к ней с этим, но раздражение копится, и скоро, похоже, чаша терпения лопнет.

Хочу услышать от читателей, сталкивались ли они с подобным? А как вы считаете, не лучше ли, если есть возможность, чтобы женщина занималась домом и детьми? Заранее спасибо", — написал Игорь.

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам в «предложку» в группах во «ВКонтакте» или на почту news@vashgorod.ru с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 15
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Настюха
8 4
ваша жена карьеристка, а вам нужна домоседка, которая будет как курица на насесте сидеть! надо было думать прежде чем жениться, смотреть, кого выбираете. теперь уже не жалуйтесь, поздно...двоих детей завели уже
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Тожемать
7 3
Конечно лучше через хобби и через воспитание детей женщине состояться как личность. У меня такого мужа нет и мне приходится пахать( правда не за копейки, но все же). Автору респект, жене автора рекомендую все таки принять предложение супруга )))) и мира вашей семье
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Читатель
19 2
1. Мужик может бросить или того хуже умереть. В любом возрасте. Кто ее на работу возьмет без опыта? Как она детей содержать будет? Соломку подстилать надо.
2. Сидя дома реально тупеешь.
3. Общение с разными людьми. Фитнес и прогулки - не то.
4. Через пару месяцев начинают бесить кастрюли и тряпки. А многие мужики, если вдруг проблемы на работе, начинают "ты же дома сидишь, почему тут-там не идеально"
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Вика
8 0
Автор любит она и вас и детей,но вот по другому она не может,работа ей нужна как вам ваше ип.ну сядет она дома,да вы через год к такой жене домой не захотите идти,там злая ведьма вас будет ждать,и мозг вам выносить.понимаю вашу жену на 100%.сама такая.
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Читатель
5 1
Можно еще предложить ей работать у вас. График свободный и при деле
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Дон Хенаро 38111
3 7
"но здесь я просто впадаю в ярость"...улыбнула строка...автору бы психолога посетить или курсы управления гневом, ну на худой конец валерианка, глицинчик....ну и коньячку вечером...
И жизнь заиграет новыми, радужными красками...
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321
4 2
ваша жена карьеристка, а вам нужна домоседка, которая будет как курица на насесте сидеть! надо было думать прежде чем жениться, смотреть, кого выбираете. теперь уже не жалуйтесь, поздно...двоих детей завели уже
карьеристка, которая 8 лет на одном и том же месте пашет за копейки?..
ну долго она будет карьеру делать такими темпами
думаю, она не карьеристка, а подверженная стереотипам дама - мол, дома только куры сидят
я считаю как раз, что в идеале женщина должна быть при доме и при детях
что никак не исключает ее личностного развития - возможностей полно, были бы деньги и желание
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Читатель
6 0
"Раздражение копится, чаша терпения лопнет..."
Автора, Ваша жена ЛИЧНОСТЬ! И представьте, она тоже имеет право решать как ей жить, что ей интересно. Представьте, если бы Вам так мозг выносили "бросай свою работу, любимое дело и меняй его на то, что я скажу"
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123
6 0
А мое вот мнение, если есть возможность то лучше не работать, заниматься детьми, когда еще мы можем дать им столько любви, внимания и заботы как не в их детстве? Еще заниматься собой, любимым хобби, наслаждаться жизнью в общем. А работать за копейки - не благодарное занятие. Лично у меня от этого возникает чувство что жизнь идет мимо меня и я упускаю что-то, впустую трачу свое время. Но каждому свое, все ведь разные.
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y
3 0
Журналисты вы когда начнете правильно копировать из Интернета? Опять оригинал переврали.
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аватар
321
2 1
1. Мужик может бросить или того хуже умереть. В любом возрасте. Кто ее на работу возьмет без опыта? Как она детей содержать будет? Соломку подстилать надо.
2. Сидя дома реально тупеешь.
3. Общение с разными людьми. Фитнес и прогулки - не то.
4. Через пару месяцев начинают бесить кастрюли и тряпки. А многие мужики, если вдруг проблемы на работе, начинают "ты же дома сидишь, почему тут-там не идеально"
1. если она пашет за копейки, то вряд ли сможет содержать детей, а после мужа бывает или наследство, или алименты
2. сидя годами на одном и том же участке работы тоже не особо умнеешь
3. см. п. 2 - люди плюс-минус одни и те же
4. женщине предлагают любые занятия на ее вкус помимо кастрюль
практический смысл тут есть только в официальном трудоустройстве, ибо страна у нас внезапная
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Господин с ильинки 1819
2 0
Артём:
женщина должна работать, однозначно
Женщина должна работать!

Ваша видимо не хочет дома сидеть - щи варить, пылюку тереть и труханы гладить. Вот и бежит на работу. Я своей жене стараюсь помогать по быту, но все равно с полуторагодовалым ребенком она отдыхает только на работе.
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Бусина
1 0
Ребят, быть домохозяйкой хорошо: высыпаешься, готовишь вкусности, время много свободного на какие-либо дела, НО!!!!! Это такая рутина, что посидев, чаще ничего не хочется, случается какой-то стоп в твоей жизни... Ты видишь как многие чего-то добиваются сами или элементарно - ходят на работу... А ты сидишь на всём готовеньком.... Начинает давить морально.
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