В редакцию ВашГород.ру с неоднозначной ситуацией обратился читатель Игорь. Мужчина задаётся вопросом, почему его жена не хочет бросить работу и заниматься детьми.

«Здравствуйте! Нередко читаю комментарии под новостями и вижу большие дискуссии. Хочу рассказать о своей ситуации и выслушать мнение читателей.

Мы с женой в браке около 8 лет, двое детей, два года и шесть лет. У меня небольшое ИП, на жизнь хватает, даже остаётся. Год не могу уговорить жену бросить работу и сидеть дома с детьми. Моих денег хватит на всё, и еду, и одежду, и поездки на отдых, но жена продолжает за копейки пахать на своей работе. Я уж не говорю о том, что дети маму видят по вечерам только замотанную, а отца и того реже.

Когда спрашиваю, чем ей так далось это место, говорит, что хочет состояться как личность. Я считаю себя довольно спокойным человеком, но здесь я просто впадаю в ярость, потому что предлагал ей состояться как личность с помощью хобби, говорил, что всё устрою для неё как надо, нет, она хочет сама всего добиться, мои предложения ей не нужны. В общем, я плюнул на всё и перестал уже лезть к ней с этим, но раздражение копится, и скоро, похоже, чаша терпения лопнет.

Хочу услышать от читателей, сталкивались ли они с подобным? А как вы считаете, не лучше ли, если есть возможность, чтобы женщина занималась домом и детьми? Заранее спасибо", — написал Игорь.



