Шерегеш хотят превратить в курорт мирового уровня.

В администрации Шерегеша проходят слушания по генплану развития посёлка. Он предусматривает масштабную жилую застройку и активное развитие инфраструктуры. По проекту, посёлок и горнолыжный курорт получат единое развитие, пишет SU.

Здесь планируется возведение железнодорожного и автовокзала, двух культурных центров, спорткомплекса, школы, детских садов, обустройство дорог и тротуаров.

В районе «Старый Шерегеш» развернётся крупное строительство жилых домов.

Чтобы решить вопрос водоснабжения посёлка, авторы проекта предлагают построить новый водозабор на речке Таенза, при этом сохранить существующий.

Генеральный план рассчитан на две очереди: 2020 и 2035 годы. Проектированием занимался Алтайский региональный кадастровый центр «Земля» из Барнаула.

До 17 марта все желающие могут ознакомиться с проектом и внести свои замечания или дополнения.