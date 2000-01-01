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Шерегеш ждут колоссальные изменения

Сегодня 13:00
577
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kemerovo.bezformata.ru

Шерегеш хотят превратить в курорт мирового уровня.

В администрации Шерегеша проходят слушания по генплану развития посёлка. Он предусматривает масштабную жилую застройку и активное развитие инфраструктуры. По проекту, посёлок и горнолыжный курорт получат единое развитие, пишет SU.

Здесь планируется возведение железнодорожного и автовокзала, двух культурных центров, спорткомплекса, школы, детских садов, обустройство дорог и тротуаров.

В районе «Старый Шерегеш» развернётся крупное строительство жилых домов.

Чтобы решить вопрос водоснабжения посёлка, авторы проекта предлагают построить новый водозабор на речке Таенза, при этом сохранить существующий.

Генеральный план рассчитан на две очереди: 2020 и 2035 годы. Проектированием занимался Алтайский региональный кадастровый центр «Земля» из Барнаула.

До 17 марта все желающие могут ознакомиться с проектом и внести свои замечания или дополнения.

Комментарии 7
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Жесть
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y
1 0
Планируется массовое освоение бюджета, дело тлиева живо!
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Полистал
5 0
Мда... Журнал мурзилка уровня детский сад от слова "алтайские уч0ные". Да и эта, у нас как все в раЩке - гладко было на бумаге, а в реальности будет все тоже самое - деревенский аул с шорским уклоном.
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Полистал
0 0
уточню: промышленный шорский аул с деревенским уклоном..
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хахаха
0 0
Обслуживающий персонал из Куршавеля в Шерегеш завезут?
Мировой курорт с местными люмпенами жадных только до денег )))) ха-ха-ха-ха
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Степан
0 0
Согласен со всеми! Давайте нехрена строить и развивать не будем, так как это освоение бюджета, будем бубнить и вечно быть не довольными. Тогда у нас будет успешная и развитая страна!
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О Бендер
0 0
Готов технически посодействовать превращению Васюк... эээ Шерегеша в мировой курорт.
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