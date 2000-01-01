В России самые низкие ставки по ипотеке за последние десять лет. Однако для людей всё равно дорого.

Для сравнения, В 2006 году ипотеку давали в среднем под 15%, в 2015 — под 13,35%, а в 2016 — под 12,25%. Есть предположения, что ставки могут упасть и до 8, но пока никто не может сказать, когда это случится.

Как сообщает journal.tinkoff.ru, для россиян это всё равно дорого. Например, в странах Европы можно взять ипотеку под 3—4% годовых. В скандинавских странах отрицательные ставки и заемщикам даже доплачивают. А в Австралии переменные ставки — сейчас меньше 5%.

Традиционно на ипотеку влияет ставка рефинансирования, инфляция, риски банков и их текущие расходы. Со всем этим в России дела обстоят не лучшим образом.

Банки берут деньги у ЦБ под 10%. Вклады от населения обходятся дешевле, но их не хватает. Инфляция в 2016 году составила 5,4%. Это самый низкий показатель за всю историю, но всё равно очень много, считает издание.

Напомним, 20 февраля Сбербанк снизил базовую ипотечную ставку на 1,1%. Таким образом, кредитные продукты Сбербанка на прямую покупку недвижимости будут стоить 10,9% годовых, а покупка жилья на вторичном рынке — 10,75−12,25% годовых.

Вслед за Сбербанком ставки по жилищным кредитам до 11,5% уменьшило агентство по ипотечному жилищному кредитованию. Это произошло 27 февраля.

А с 1 марта ВТБ «Банк Москвы» и ВТБ24 снизили ставки по ипотеке на 1,1% для покупки новостроек и на 1,35% для вторичного жилья.