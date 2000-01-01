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Ипотека в России стала самой дешёвой за 10 лет: а как в других странах?

Сегодня 13:45
365
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ratingsall.ru

В России самые низкие ставки по ипотеке за последние десять лет. Однако для людей всё равно дорого.

Для сравнения, В 2006 году ипотеку давали в среднем под 15%, в 2015 — под 13,35%, а в 2016 — под 12,25%. Есть предположения, что ставки могут упасть и до 8, но пока никто не может сказать, когда это случится.

Как сообщает journal.tinkoff.ru, для россиян это всё равно дорого. Например, в странах Европы можно взять ипотеку под 3—4% годовых. В скандинавских странах отрицательные ставки и заемщикам даже доплачивают. А в Австралии переменные ставки — сейчас меньше 5%.

Традиционно на ипотеку влияет ставка рефинансирования, инфляция, риски банков и их текущие расходы. Со всем этим в России дела обстоят не лучшим образом.

Банки берут деньги у ЦБ под 10%. Вклады от населения обходятся дешевле, но их не хватает. Инфляция в 2016 году составила 5,4%. Это самый низкий показатель за всю историю, но всё равно очень много, считает издание.

Напомним, 20 февраля Сбербанк снизил базовую ипотечную ставку на 1,1%. Таким образом, кредитные продукты Сбербанка на прямую покупку недвижимости будут стоить 10,9% годовых, а покупка жилья на вторичном рынке — 10,75−12,25% годовых.

Вслед за Сбербанком ставки по жилищным кредитам до 11,5% уменьшило агентство по ипотечному жилищному кредитованию. Это произошло 27 февраля.

А с 1 марта ВТБ «Банк Москвы» и ВТБ24 снизили ставки по ипотеке на 1,1% для покупки новостроек и на 1,35% для вторичного жилья.

Комментарии 7
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caston
4 0
А в Китае ипотека 1%. Правда и вклады тоже около 1%.
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Анонимный пользователь
5 0
ну логично если ипотека 1% то и вклады столько же. Также и в европе иптека 3% и вклады 3%)) А в Дании ипотека минус 0,5% и вклады тоже в минус вам работают))
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NICK
4 0
короче самая низкая но в разы больше чем обычная в европе

ну показатель инфляции это конечно- было бы смешно,Кабы не было грустно
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Гоша
0 0
В СССР 80-90гг в кредит покупка мебели или электроники была 2-4%, 4% срочный кредит..проценты в сберКАССЕ на вклады 2%
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Читатель
4 0
Ипотека снизилась! 12,6%
Взяли в сбере на общих условиях в 2012 г - 12.4%)))))))))
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Анонимный пользователь
1 0
Ну вот, а сейчас в сбере на общих условиях дают под 12,25% - прогресс на лицо)))
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Артём 7389
0 0
ну логично если ипотека 1% то и вклады столько же. Также и в европе иптека 3% и вклады 3%)) А в Дании ипотека минус 0,5% и вклады тоже в минус вам работают))
вклад 3 процента - найти и соответствовать условиям очень трудно, большинство доступных вкладов, это меньше 1 - 1.5%

А вклады в минус были реальны в *********** в самой Дании 2 года назад
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