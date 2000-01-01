В Новокузнецке объявлен конкурс, победителям которого подарят квартиру.

В городе начался приём заявок на конкурс «Молодая семья Новокузнецка-2017», сообщает пресс-служба администрации. К участию в нём приглашаются семьи, постоянно проживающие в Новокузнецке, состоящие в зарегистрированном браке, воспитывающие детей в возрасте до 18 лет. Возраст участников не должен превышать 35 лет. Семьи, ранее занявшие 1 место в этом конкурсе, к участию не допускаются.

Документы принимаются с 6 до 19 марта в комитете по делам молодёжи (улица Кирова, 64, кабинет 11).

Напомним, в прошлом году победителем конкурса стала семья Лукьянович.