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У новокузнечан появилась возможность бесплатно получить квартиру

Сегодня 14:27
358
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
s010.radikal.ru

В Новокузнецке объявлен конкурс, победителям которого подарят квартиру.

В городе начался приём заявок на конкурс «Молодая семья Новокузнецка-2017», сообщает пресс-служба администрации. К участию в нём приглашаются семьи, постоянно проживающие в Новокузнецке, состоящие в зарегистрированном браке, воспитывающие детей в возрасте до 18 лет. Возраст участников не должен превышать 35 лет. Семьи, ранее занявшие 1 место в этом конкурсе, к участию не допускаются.

Документы принимаются с 6 до 19 марта в комитете по делам молодёжи (улица Кирова, 64, кабинет 11).

Напомним, в прошлом году победителем конкурса стала семья Лукьянович.

Комментарии 1
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Хватит уже народ злить подачками!
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