Борьба с продавцами некачественного топлива принесла свои плоды, однако многие АЗС грешат торговлей суррогатов.

В прошлом году нарушения были обнаружены на 18 процентах заправок, причём 12 процентов, то есть каждая восьмая АЗС торговала топливом с нарушениями физико-химических свойств. Об этом сообщает «Коммерсант».

При этом уровень нарушений на АЗС в 2016 году оказался самым низким за последние пять лет. В 2015 году этот показатель был рекордно высоким — 42,5 процента.

Ведомства и крупные нефтекомпании видят решение проблемы в ужесточении контроля. В частности, предлагается ввести оборотные штрафы за продажу фальсификата или более тщательно проверять нефтебазы, откуда в основном и выходят суррогаты.