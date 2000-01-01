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Российские автозаправки массово продают фальсификат

Сегодня 15:09
785
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
freesmi.by

Борьба с продавцами некачественного топлива принесла свои плоды, однако многие АЗС грешат торговлей суррогатов.

В прошлом году нарушения были обнаружены на 18 процентах заправок, причём 12 процентов, то есть каждая восьмая АЗС торговала топливом с нарушениями физико-химических свойств. Об этом сообщает «Коммерсант».

При этом уровень нарушений на АЗС в 2016 году оказался самым низким за последние пять лет. В 2015 году этот показатель был рекордно высоким — 42,5 процента.

Ведомства и крупные нефтекомпании видят решение проблемы в ужесточении контроля. В частности, предлагается ввести оборотные штрафы за продажу фальсификата или более тщательно проверять нефтебазы, откуда в основном и выходят суррогаты.

Комментарии 11
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Блииин!
8 0
Два раза в Новосибирске заправлялся, остальное в Новокузнецке. Чек красный часто горит!
На СТО говорят мотор пока еще в порядке, но бензин слей.
А я пробовал на разных, почти везде бензин плохой. А нарвешься на нормальный, а через несколько дней опять плохой.
Вот тут пишут надо контролировать. А разве это контроль, когда за целый год всего около двадцати процентов нарушений нашли!
Это враньё или взятки! Или проверяющие не ходят, а целыми днями не понятно чем заняты!
Хоть бы список в СМИ показывали, в интернет выкладывали адреса продавцов фальсификата, если проверяльщики б з д я т закрывать АЗС нарушителей.
Можно же мотор запороть.
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Хи-хи
1 0
Два раза в Новосибирске заправлялся, остальное в Новокузнецке. Чек красный часто горит!
На СТО говорят мотор пока еще в порядке, но бензин слей.
А я пробовал на разных, почти везде бензин плохой. А нарвешься на нормальный, а через несколько дней опять плохой.
Вот тут пишут надо контролировать. А разве это контроль, когда за целый год всего около двадцати процентов нарушений нашли!
Это враньё или взятки! Или проверяющие не ходят, а целыми днями не понятно чем заняты!
Хоть бы список в СМИ показывали, в интернет выкладывали адреса продавцов фальсификата, если проверяльщики б з д я т закрывать АЗС нарушителей.
Можно же мотор запороть.
А цену на бензин подняли за вредные добавки!
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гаспром - отстой
2 0
Два раза в Новосибирске заправлялся, остальное в Новокузнецке. Чек красный часто горит!
На СТО говорят мотор пока еще в порядке, но бензин слей.
А я пробовал на разных, почти везде бензин плохой. А нарвешься на нормальный, а через несколько дней опять плохой.
Вот тут пишут надо контролировать. А разве это контроль, когда за целый год всего около двадцати процентов нарушений нашли!
Это враньё или взятки! Или проверяющие не ходят, а целыми днями не понятно чем заняты!
Хоть бы список в СМИ показывали, в интернет выкладывали адреса продавцов фальсификата, если проверяльщики б з д я т закрывать АЗС нарушителей.
Можно же мотор запороть.
гаспромнефть , по крайней мере на дозе, бензин 92 с канистры заливали в 5л прозрачную бут. ---он БЕЛЫЙ НЕПРОЗРАЧНЫЙ , на вид молочная сыворотка ((((
машина не едет,как будто сзади привязали
зато очереди ...
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Неудобный
0 0
Раньше был строгий советский ГОСТ, действовал до недавнего времени; теперь рулит ТР - техрегламент, в нём многие параметры вообще не регламентируются. Вот например к нам в регион поставляют ДТ из Башкирии целыми эшелонами, в этой соляре одной серы превышение в сотни раз; у современных моторов с EGR очень быстро умирает ГБЦ и в целом поршневая. На местных нефтебазах это говнище приводят в чувство присадками (чтоб мотор немного вёз) и продают. Одного контроля мало, необходим комплекс мер. Нефтянка а рэфэ - это мощное лобби, благодаря им мотористы с работой...
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ё
4 0
В Новосибе наоборот никто не заправляется на Газпроме, считается, что это контора бадяжит нипадецки. Да и знакомый в сибе на днях менял свечи после Газпромовской мочи. Чем больше автомобилей в городе, тем они больше бадяжат, так как спрос только растет и они не теряют клиентуру.

А журналисты лучше бы выяснили, где у нас в городе можно сделать экспертизу бензика и сколько это стоит. Давно хочу проверить качество бенза на новокузнецких АЗС, но не знаю как это сделать.
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000
0 0
Раньше был строгий советский ГОСТ, действовал до недавнего времени; теперь рулит ТР - техрегламент, в нём многие параметры вообще не регламентируются. Вот например к нам в регион поставляют ДТ из Башкирии целыми эшелонами, в этой соляре одной серы превышение в сотни раз; у современных моторов с EGR очень быстро умирает ГБЦ и в целом поршневая. На местных нефтебазах это говнище приводят в чувство присадками (чтоб мотор немного вёз) и продают. Одного контроля мало, необходим комплекс мер. Нефтянка а рэфэ - это мощное лобби, благодаря им мотористы с работой...
А как же ЕВРО-5???

"в 2016 году в России нельзя будет продавать бензин стандарта ниже "Евро-5". Но если в Москве эти требования к заправкам вступили в силу с наступлением Нового года, то на всей территории нашей страны топливо старого поколения исчезнет из продажи после 1 июля. Причиной сдвига сроков в Минэнерго назывались задержки в модернизации НПЗ под бензин "Евро-5"."
©РоссийскаяГазета
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Ага
0 0
Раньше был строгий советский ГОСТ, действовал до недавнего времени; теперь рулит ТР - техрегламент, в нём многие параметры вообще не регламентируются. Вот например к нам в регион поставляют ДТ из Башкирии целыми эшелонами, в этой соляре одной серы превышение в сотни раз; у современных моторов с EGR очень быстро умирает ГБЦ и в целом поршневая. На местных нефтебазах это говнище приводят в чувство присадками (чтоб мотор немного вёз) и продают. Одного контроля мало, необходим комплекс мер. Нефтянка а рэфэ - это мощное лобби, благодаря им мотористы с работой...
При коммунистах за такие дела давали срок ОБХСники, а сегодня полиция ко всем лояльная, сами видно бизнесом занимаются.
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Вот так вот
0 0
В Новосибе наоборот никто не заправляется на Газпроме, считается, что это контора бадяжит нипадецки. Да и знакомый в сибе на днях менял свечи после Газпромовской мочи. Чем больше автомобилей в городе, тем они больше бадяжат, так как спрос только растет и они не теряют клиентуру.

А журналисты лучше бы выяснили, где у нас в городе можно сделать экспертизу бензика и сколько это стоит. Давно хочу проверить качество бенза на новокузнецких АЗС, но не знаю как это сделать.
Ну и проверишь, и что?
Да они от всего отопрутся. Я начал на одной заправке ругаться, так они говорят, что везут - тем и торгуем. Не нравится, до свидания.
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да уж...
1 0
А как же ЕВРО-5???

"в 2016 году в России нельзя будет продавать бензин стандарта ниже "Евро-5". Но если в Москве эти требования к заправкам вступили в силу с наступлением Нового года, то на всей территории нашей страны топливо старого поколения исчезнет из продажи после 1 июля. Причиной сдвига сроков в Минэнерго назывались задержки в модернизации НПЗ под бензин "Евро-5"."
©РоссийскаяГазета
А местные жулики с АЗС навалили на все жалобы. Никаких надзоров не боятся!
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автолюбитель из города
0 0
4 года только лью газпром регуляр, пока движок не чихает, не кашляет.. карта лояльности помогает, за три месяца 25 литров экономит, мелочь а приятно...пару раз в Кузедеево на негазпроме попадал на накрутку, примерно с 10 литров около 1.7литра пи***ли, с начало думал что ошибаюсь, а нет... больше эту сеть стороной..
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