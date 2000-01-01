Из-за долга размером чуть больше 300 рублей тоже могут беспокоить коллекторы.

В редакцию ВашГород.ру с жалобой на провайдера «Ростелеком» обратилась новокузнечанка Алёна. Женщина пожаловалась, что расторгла договор с компанией, а спустя два года ей стали звонить коллекторы с требованием оплатить 370 рублей. Сумма не самая высокая, однако на момент приостановки договора долга не было, рассказала Алёна.

«Позвонив в „Ростелеком“, я ничего не добилась, только потратила время. Не нашли меня в базе по фамилии и адресу. У меня нет на руках договора. Они требуют номер лицевого счёта, а он прописан в договоре. Кто бы знал, что все документы надо хранить минимум два года», — пожаловалась горожанка.

При этом провайдер не предупредил о передаче долга коллекторам, утверждает Алёна. Сейчас «Ростелеком» якобы просит её прийти в офис лично, но из-за плотного рабочего графика это пока не удаётся.

«Очень хотелось бы предупредить людей, быть бдительными! Храните все документы, если не хотите оказаться в похожей ситуации. А еще лучше, не связываться с этой компанией ни в коем случае! Это у меня смешной долг в 370 рублей, и то не хочется платить (не понятно, за что) просто из принципа, а такие суммы, почитаешь отзывы, приписывают, что ужас берёт! И таких случаев полно по всей стране!» — сообщила новокузнечанка.

Редакция ВашГород.ру связалась по этому вопросу с пресс-службой «Ростелекома». Компания пообещала предоставить комментарий, однако ответа до сих пор не последовало.

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