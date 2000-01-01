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Провайдер выдумал новокузнечанке долг и передал его коллекторам

Сегодня 15:19
918
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vladtime.ru

Из-за долга размером чуть больше 300 рублей тоже могут беспокоить коллекторы.

В редакцию ВашГород.ру с жалобой на провайдера «Ростелеком» обратилась новокузнечанка Алёна. Женщина пожаловалась, что расторгла договор с компанией, а спустя два года ей стали звонить коллекторы с требованием оплатить 370 рублей. Сумма не самая высокая, однако на момент приостановки договора долга не было, рассказала Алёна.

«Позвонив в „Ростелеком“, я ничего не добилась, только потратила время. Не нашли меня в базе по фамилии и адресу. У меня нет на руках договора. Они требуют номер лицевого счёта, а он прописан в договоре. Кто бы знал, что все документы надо хранить минимум два года», — пожаловалась горожанка.

При этом провайдер не предупредил о передаче долга коллекторам, утверждает Алёна. Сейчас «Ростелеком» якобы просит её прийти в офис лично, но из-за плотного рабочего графика это пока не удаётся.

«Очень хотелось бы предупредить людей, быть бдительными! Храните все документы, если не хотите оказаться в похожей ситуации. А еще лучше, не связываться с этой компанией ни в коем случае! Это у меня смешной долг в 370 рублей, и то не хочется платить (не понятно, за что) просто из принципа, а такие суммы, почитаешь отзывы, приписывают, что ужас берёт! И таких случаев полно по всей стране!» — сообщила новокузнечанка.

Редакция ВашГород.ру связалась по этому вопросу с пресс-службой «Ростелекома». Компания пообещала предоставить комментарий, однако ответа до сих пор не последовало.

Ранее ВашГород.ру сообщал, как избавиться от постоянных звонков интернет-провайдеров.

Комментарии 12
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Читатель
1 0
Мне коллекторы из-за 50 рублей звонили
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Я
12 0
шлите на х.... этих всех коллекторов
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Екатерина
1 23
Наверное вы просто забыли что расторжение договора идёт с того дня как это произошло, а оплата идёт месяцем позже. Если вы расторгли договор например 10 января,то в феврале вам нужно оплатить за эти 10 дней!!!
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.
0 0
Наверное вы просто забыли что расторжение договора идёт с того дня как это произошло, а оплата идёт месяцем позже. Если вы расторгли договор например 10 января,то в феврале вам нужно оплатить за эти 10 дней!!!
Ваше предположение неверное, эта контора начинает на второй же месяц бомбардировать письмами с угрозами всех кар если абонент не погасить задолжность за месяц.

Не знаю как в стране, а в Новокузнецке есть такая интересная ситуация - во время своих хитрокрученных переименований-реорганизаций УКашки скопом, без всяких судов, передают коллекторам всю текущую задолжность жильцов на момент своих переименований-реорганизаций. Вы всё сами без напоминаний со стороны заплатили за жкх месяцем-двумя позже, а у банков и коллекторов вы годами ходите в должниках с подачи хитрокрученных УКашек и не подозреваете даже о своей такой репутации.
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.
0 0
Наверное вы просто забыли что расторжение договора идёт с того дня как это произошло, а оплата идёт месяцем позже. Если вы расторгли договор например 10 января,то в феврале вам нужно оплатить за эти 10 дней!!!
Ваше предположение неверное, эта контора начинает на второй же месяц бомбардировать письмами с угрозами всех кар если абонент не погасить задолжность за месяц.

Не знаю как в стране, а в Новокузнецке есть такая интересная ситуация - во время своих хитрокрученных переименований-реорганизаций УКашки скопом, без всяких судов, передают коллекторам всю текущую задолжность жильцов на момент своих переименований-реорганизаций. Вы всё сами без напоминаний со стороны заплатили за жкх месяцем-двумя позже, а у банков и коллекторов вы годами ходите в должниках с подачи хитрокрученных УКашек и не подозреваете даже о своей такой репутации.
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вася
0 0
Стабильно получаю письма с Ростелекома за не уплату стационарного телефона )). Письма идут аж с Новосибирска. Пугают отключением и расторжением договора. В итоге отключают исходящие, а входящие работают )). Терять клиента им невыгодно. Хоть я и оплачиваю с опозданием, но ведь оплачиваю.
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Aleksey
1 0
Также два года назад ушли от Ростелекома! Через месяц, поступило уведомление о том что, у нас задолжность 370 руб. Пошли разбираться, оказалось что с нас вперед за месяц высчитали, хотя уже месяц на другом операторе сидели! Почитав отзывы о данной компании я выяснил, что Ростелеком все долги продает коллекторам. У нас ребенок инвалид, побоялись что очередной раз придя с улицы не сможем открыть дверь или т.д (в квартире жизненноважные лекарства). Приняли решение заплатить, но написали жалобу и претензию! Через месяц деньги вернули на книжку!
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вася
0 0
Было один раз письмо от коллекторов с Мегафона. Был в командировке, брал симку в другом регионе и потом куда-то ее посеял. Через год пришло письмо от коллекторов (московская контора!), что якобы есть долг 130 рублей. Тупо пришел в офис мегафона и написал на них телегу на целый А4, что никаких долгов у меня нет и если они так считают то пусть обоснуют эти долги. Зарегистрировал телегу и забЫл об этом инцеденте. Через пару месяцев пришел ответ от мегафона, что якобы долг за голосовые звонки. А я помню, что в минус уйти я никак не мог, потому что в минусах связь они отрубают. В общем в их распечатке не было никаких подтверждений о моих исходящих и входящих вызовах, тупо написали что долг есть и всё. В общем так как доказательств они не предоставили, то я спокойно забИл болт на них. Всё, на этом наша переписка закончилась.
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мда
0 0
Также два года назад ушли от Ростелекома! Через месяц, поступило уведомление о том что, у нас задолжность 370 руб. Пошли разбираться, оказалось что с нас вперед за месяц высчитали, хотя уже месяц на другом операторе сидели! Почитав отзывы о данной компании я выяснил, что Ростелеком все долги продает коллекторам. У нас ребенок инвалид, побоялись что очередной раз придя с улицы не сможем открыть дверь или т.д (в квартире жизненноважные лекарства). Приняли решение заплатить, но написали жалобу и претензию! Через месяц деньги вернули на книжку!
мдааа, это ж надо было так запугать руссиано. думаю, что за 370 рублей вам никто дверь не стал бы заваривать )))
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мда
1 0
Мне коллекторы из-за 50 рублей звонили
дануна? на звонки и на бумагу с тонером уйдет больше )))
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**
0 0
дануна? на звонки и на бумагу с тонером уйдет больше )))
По тв сюжет показывали - мужику из налоговой уведомление пришло с напоминанием заплатить долг 1(одну) копейку! Все офигевали - один конверт с этим письмом и доставкой сколько рублей стоит! А у мужика банки копейку не берут - нет у них возможности это сделать говорят, не знают наверное болезные как с копейки свой процент себе, банку, взять за работу. Во сюжет! Во расея!
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2+2
0 0
По тв сюжет показывали - мужику из налоговой уведомление пришло с напоминанием заплатить долг 1(одну) копейку! Все офигевали - один конверт с этим письмом и доставкой сколько рублей стоит! А у мужика банки копейку не берут - нет у них возможности это сделать говорят, не знают наверное болезные как с копейки свой процент себе, банку, взять за работу. Во сюжет! Во расея!
У налоговой это обязанность! Они до копейки должны отчитаться. А если это частная контора, то 50 рублей - *****
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