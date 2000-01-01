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Кузбассовец изуродовал автомобиль возлюбленной за отказ от букета цветов

Сегодня 15:44
748
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
n1s1.hsmedia.ru

Семейная ссора окончилась порчей автомобиля женщины и уголовным делом для мужчины.

Инцидент произошёл в Ленинске-Кузнецком в январе этого года. Между гражданскими супругами случился конфликт. На следующий день мужчина решил уладить его с помощью цветов. Он привёл женщину в цветочный магазин, купил букет и протянул даме сердца. Однако та отказалась его принимать.

Разозлившись, нетрезвый житель Ленинска-Кузнецкого бросил в женщину букет, затем вышел на улицу, руками отломал оба зеркала и пнул по двери принадлежащей ей иномарки. В результате образовалась большая вмятина и сколы лакокрасочного покрытия, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Автовладелица обратилась в полицию. Сумма ущерба составила 11 000 рублей.

В отношении 30-летнего ранее судимого горожанина возбуждено уголовное дело «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Комментарии 2
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ххх
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А что за авто было с таким смешным ущербом? Чепырка?
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Артём 7398
0 0
если бы было наоборот и Ж поцарапала его машину, грозило ей до 2х лет ? Задумайтесь, в какой стране мы живём
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