Семейная ссора окончилась порчей автомобиля женщины и уголовным делом для мужчины.

Инцидент произошёл в Ленинске-Кузнецком в январе этого года. Между гражданскими супругами случился конфликт. На следующий день мужчина решил уладить его с помощью цветов. Он привёл женщину в цветочный магазин, купил букет и протянул даме сердца. Однако та отказалась его принимать.

Разозлившись, нетрезвый житель Ленинска-Кузнецкого бросил в женщину букет, затем вышел на улицу, руками отломал оба зеркала и пнул по двери принадлежащей ей иномарки. В результате образовалась большая вмятина и сколы лакокрасочного покрытия, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Автовладелица обратилась в полицию. Сумма ущерба составила 11 000 рублей.

В отношении 30-летнего ранее судимого горожанина возбуждено уголовное дело «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.