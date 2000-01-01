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Психологи рассказали, как мужчины выбирают жён

Сегодня 19:00
1108
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
p2.trrsf.com

Учёные выяснили, по каким критериям представители сильного пола выбирают себе спутницу жизни.

Исследования провели американские специалисты в области психологии. Они пришли к выводу, что красивая внешность женщины не так важна для мужчины, если он решил жениться. Об этом пишет издание VistaNews.ru.

Большую роль играет характер избранницы. Когда мужчина начинает задумываться о семье, он смотрит на то, может ли женщина улучшить его жизнь и его самого. Будущий супруг начинает обращать внимание на выглаженные рубашки, убранный дом и другие бытовые мелочи.

Кроме того, он обращает внимание на то, идёт ли дама ему на уступки, насколько уважает и ценит его.

Анализируя такие факторы, зрелый мужчина никогда не возьмёт в жёны женщину, которая не будет внушать ему уверенность в простых вещах, какой бы красивой она не была, отмечает источник.

Комментарии 7
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Злой психолог
5 1
Очередной бред от "американских ученых". Такое впечатление, что рассказали про какого-то конкретного мужика. Прям все представители мужского пола именно так и поступают, по шаблону?
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Кап
13 0
Полная хрень . Чего-то зрелые мужики выбирают себе молодых . Вот уж где уверенность в заботе , уступках ... полная ерунда.
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НГ
5 0
Смешно до колик!!!
МУЖЧИНЫ ВЫБИРАЮТ!
А у нас женщины выбирают!
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1
2 1
Смешно до колик!!!
МУЖЧИНЫ ВЫБИРАЮТ!
А у нас женщины выбирают!
где это у вас?
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z
1 0
где это у вас?
Конечно женщины выбирают, в природе заложено так. Некоторые выбирают комфорт, баблище и паразитство, особенно в обществе потребительниц, а не женщин.В других нетрадиционных сообществах может быть и по другому, да и по закону "брак" это больше защита прав матери, а не мужчины.
А вг как обычно, пытается пургец накинуть.
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ёжик)
2 0
так это у них в Америке)) у нас мужики и рубашки то не носят, и дом женщина не только приберёт, но и сама построит, и всякие бытовые мелочи - гвоздь, смеситель, траншея под воду)))
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