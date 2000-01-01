Учёные выяснили, по каким критериям представители сильного пола выбирают себе спутницу жизни.

Исследования провели американские специалисты в области психологии. Они пришли к выводу, что красивая внешность женщины не так важна для мужчины, если он решил жениться. Об этом пишет издание VistaNews.ru.

Большую роль играет характер избранницы. Когда мужчина начинает задумываться о семье, он смотрит на то, может ли женщина улучшить его жизнь и его самого. Будущий супруг начинает обращать внимание на выглаженные рубашки, убранный дом и другие бытовые мелочи.

Кроме того, он обращает внимание на то, идёт ли дама ему на уступки, насколько уважает и ценит его.

Анализируя такие факторы, зрелый мужчина никогда не возьмёт в жёны женщину, которая не будет внушать ему уверенность в простых вещах, какой бы красивой она не была, отмечает источник.