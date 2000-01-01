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Новосибирск: Карта выходных с 3 по 5 марта
Гид по городу

Пять новых мест, куда сходить в Новокузнецке на выходных

Сегодня 09:42
1566
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

После праздников новокузнечанам надо снова привыкать к рабочему графику с двумя выходными.

Дней для отдыха мало, поэтому надо успеть провести их как следует. Новокузнецк в 2017 году меняет облик: закрываются заведения и магазины, и на их место приходят новые.

Такой наплыв новых мест побудил эксперта ВашГород.ру Андрея Никатова немного отойти от формата рубрики и посоветовать читателям узнать, как в них отдыхается. Он выбрал пять новокузнецких новинок, куда можно сходить «на разведку».

Пельмешки без спешки

В ТЦ «Юность» на Металлургов, 16 4 марта открывается очередное заведение — ресторан «ПельменьблинВареник». Оно придётся по вкусу любителям пельменей, хинкали и вареников. Гостей обещают накормить пельменными изделиями ручной лепки. Средний чек ресторана, как утверждают его представители, примерно 270 рублей. Также в меню блюда традиционной русской кухни с западным и восточным направлением.

Сразиться с акулой и поздороваться с Путиным

3D картины — хороший шанс оказаться в новой обстановке, подурачиться и сделать отличные фотографии. На выставке, проходящей в ТРК «Глобус», можно сразиться с акулой, победить динозавра, прыгнуть с парашютом и даже пожать руку Владимиру Владимировичу Путину. Главное — не забыть телефон или фотоаппарат перед походом.

Надо подкачаться

После сытного обеда по законам здорового образа жизни надо вовсе не заваливаться «на боковую», а совершить небольшую прогулку. Например, до нового фитнес-центра «Здоровье нации» на Ермакова, 8. Там горожан ждёт тренажёрный зал, сайкл-зал, солярий и сауна. Посетителями, как уверяют организаторы, занимаются профессиональные тренеры.

Приятная музыка и «расслабон»

В Новокузнецке в ТЦ «Юность» уже месяц как работает бар-ресторан «Доски». Горожанам он понравился оформлением в стиле лофт и приятной атмосферой. В заведении можно как просто поужинать, так и потанцевать под музыку. По словам руководителей, цены демократичные, и кошелёк после «Досок» сильно не похудеет. Важно: в заведении есть фейс-контроль.

Больше мяса

Те, кто соскучились по шашлыкам или хотят отведать настоящий бургер, могут сходить в Burger&Grill на Ермакова, 11. Особенность ресторана в открытой кухне: любой может увидеть, как готовят его блюдо. Помимо бургеров, здесь готовят мясо на гриле, салаты, закуски. Также можно угоститься спиртными и безалкогольными напитками.

Хороших выходных!

Комментарии 9
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Вася
9 1
Доски уже прославились среди горожан как присоска с быдло обслуживанием... это не мои слова - почитайте отзывы на флампе
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Гопник
2 9
еще в советские времена ( 1986-88 годы точно) "Юность" собирала все отребье. впритык к кафе была "присоска"-маленькое красное кирпичное здание в котором собирались тогда еще гоняемые геи и нарки. Время прошло, а суть осталась
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Марина
16 0
еще в советские времена ( 1986-88 годы точно) "Юность" собирала все отребье. впритык к кафе была "присоска"-маленькое красное кирпичное здание в котором собирались тогда еще гоняемые геи и нарки. Время прошло, а суть осталась
В пристройке к кафе "Юность" до перестройки был милый кафетерий с отличными пирожными. Каждый, конечно, видит и помнит свое...
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Екарный Бабай
0 0
а бабая на х...
У тебя 3 звездочки,3 раза туда уже насадился???
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Это дорого
0 0
270 рэ за миску пельменей???
Сами туда ходите )))
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Читатель
0 0
270 рэ за миску пельменей???
Сами туда ходите )))
СРЕДНИЙ ЧЕК РЕСТОРАНА 270 руб., а не порция пельменей
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