В ближайшие дни в Кузбассе ожидаются перепады дневных и ночных температур.

В пятницу, 3 марта, синоптики прогнозируют днём от ноля до минус 5 градусов Цельсия, по югу до +5. В ночные часы столбик термометра опустится до −5…−10, в отдельных районах до -17 градусов. Юго-западный ветер будет дуть с порывами до 9−14 метров в секунду. В большинстве районов области пройдёт небольшой снег.

В субботу, 4 марта, днём без осадков с юго-западным умеренным ветром. Температура воздуха составит 0,+5, местами -5 градусов.

В ночь на воскресенье, 5 марта, похолодает до −4…−9, местами до -15 градусов.

В воскресенье, 5 марта, и понедельник, 6 марта, без существенных изменений: днём воздух прогреется до 2…7 градусов выше ноля, местами ожидается до 3 градусов мороза. Ветер юго-западный умеренный, осадков не предвидится. В ночные часы температура будет понижаться до −2…−7 градусов, местами до -12.