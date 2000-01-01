В России предлагают ввести дополнительные единовременные выплаты за рождение первого ребёнка.

Данную инициативу обсудят на ближайшем круглом столе, посвящённом демографии, в Совете Федерации (СФ). Об этом RT рассказал председатель комитета Сената по социальной политике Валерий Рязанский.

По его мнению, такая мера позволит повысить рождаемость в стране. Предполагаемый размер выплаты Рязанский не называет — этот вопрос нужно прорабатывать детально. Председатель Национального родительского комитета, многодетная мать Ирина Волынец полагает, что ощутимой поддержкой матери при рождении первого ребёнка стала бы сумма в 200 тысяч рублей.

Отмечается, что дополнительные выплаты за рождение первого ребёнка уже готовы ввести власти отдельных регионов, выделяя деньги из местного бюджета. Однако речь идёт преимущественно о молодых семьях.

Между тем, специалисты в области демографии считают, что введение выплат за первого ребёнка не окажут существенного эффекта на рост рождаемости. По мнению, председателя Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, отдельными выплатами ничего не решить — лучше помогать многодетным семьям. Он считает, что им надо выплачивать аналог заработной платы, «поскольку их усилия как минимум тождественны усилиям воспитателей в детском саду».

С тем, что единовременные выплаты за первенца не нужны, согласен и доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков. Свою точку зрения он аргументирует тем, что первого ребёнка женщина рожает, как правило, для себя.

Да и вообще очень трудно представить сумму, которая бы заставила девушек всё бросить и пойти улучшать демографию страны. Если всё же такие единовременные выплаты за первенца появятся, то они точно должны выплачиваться не из федерального бюджета, и из средств отдельных регионов. Потому что в разных субъектах уровень рождаемости не совпадает, — цитирует источник слова эксперта.

Отметим, сейчас в России действует программа материнского капитала за рождение второго и последующих детей. В 2017 году его сумма составляет 453 тысячи 26 рублей. Действие программы должно закончиться в 2018 году. Однако, как ранее писал ВашГород.ру, Минтруд предложил продлить срок действия этой меры поддержки до 2023 года.