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Россиянок хотят поощрять деньгами за рождение первенца

Сегодня 07:15
2002
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
svr15.sitecube.com

В России предлагают ввести дополнительные единовременные выплаты за рождение первого ребёнка.

Данную инициативу обсудят на ближайшем круглом столе, посвящённом демографии, в Совете Федерации (СФ). Об этом RT рассказал председатель комитета Сената по социальной политике Валерий Рязанский.

По его мнению, такая мера позволит повысить рождаемость в стране. Предполагаемый размер выплаты Рязанский не называет — этот вопрос нужно прорабатывать детально. Председатель Национального родительского комитета, многодетная мать Ирина Волынец полагает, что ощутимой поддержкой матери при рождении первого ребёнка стала бы сумма в 200 тысяч рублей.

Отмечается, что дополнительные выплаты за рождение первого ребёнка уже готовы ввести власти отдельных регионов, выделяя деньги из местного бюджета. Однако речь идёт преимущественно о молодых семьях.

Между тем, специалисты в области демографии считают, что введение выплат за первого ребёнка не окажут существенного эффекта на рост рождаемости. По мнению, председателя Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, отдельными выплатами ничего не решить — лучше помогать многодетным семьям. Он считает, что им надо выплачивать аналог заработной платы, «поскольку их усилия как минимум тождественны усилиям воспитателей в детском саду».

С тем, что единовременные выплаты за первенца не нужны, согласен и доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков. Свою точку зрения он аргументирует тем, что первого ребёнка женщина рожает, как правило, для себя.

Да и вообще очень трудно представить сумму, которая бы заставила девушек всё бросить и пойти улучшать демографию страны. Если всё же такие единовременные выплаты за первенца появятся, то они точно должны выплачиваться не из федерального бюджета, и из средств отдельных регионов. Потому что в разных субъектах уровень рождаемости не совпадает, — цитирует источник слова эксперта.

Отметим, сейчас в России действует программа материнского капитала за рождение второго и последующих детей. В 2017 году его сумма составляет 453 тысячи 26 рублей. Действие программы должно закончиться в 2018 году. Однако, как ранее писал ВашГород.ру, Минтруд предложил продлить срок действия этой меры поддержки до 2023 года.

Комментарии 8
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02
26 4
Это не повысит количество, это правда. Зато повысит качество. Не секрет, что многие сознательные люди опасаются даже одного ребёнка произвести на свет.
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Читатель
29 0
Создайте комфортные условия: сады, кружки, школы в нужном количестве. Гарантированное трудоустройство. И не нужно будет делать таких глупых трат денег
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жека
12 13
Создайте комфортные условия: сады, кружки, школы в нужном количестве. Гарантированное трудоустройство. И не нужно будет делать таких глупых трат денег
посмотрите новый фильм навального о димоне.... лучше будут кости голодному народу кидать, чем экономику поднимать)))
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123
10 8
посмотрите новый фильм навального о димоне.... лучше будут кости голодному народу кидать, чем экономику поднимать)))
Этот фильм уже признали не правдой, заказухой перед выборами и т.п. Димон - беднейший человек страны! После этого точно суд будет, о признании его банкротом. Главное, чтобы не проспал, как всегда. )))
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1
24 0
Лучше бы пособие до 3 лет платили нормальное, а то только до 1,5 лет платят, как будто после 1,5 лет ребенку больше ничего не надо, ни еды, ни одежды, ни лекарств, и в садик дети еще не устроены
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пенсионер
18 4
Хватит плодить нищету. Молодые семьи нужно в начале обеспечить работой, чтоб молодая семья смогла содержать семью, детей,обеспечить нуждающихся добротным жильём, чтоб семья смогла приобрести данное жильё по доступным ценам, а не влазить в кабалу пожизненно и не продолжать жить от получки до получки. Вот тогда и самим будет жизнь, а не существование. Тогда и их дети будут жить с ними счастливо. А не так, чтоб у нас жили только правители, министры, чиновники и всякие махинаторы.
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Читатель
6 0
Рождаемость повысится только тогда, когда семья будет уверена в завтрашнем дне, будут знать что у них есть хорошо оплачиваемая стабильная работа, есть жилье, они знают что могут дать ребенку достойное образование и смогут позаботиться о его здоровье....а выплаты тогда будут не нужны, если матери в декрете будут платить нормальную сумму, а не копейки, которых даже на питание не хватит, и единовременное пособие немного выше сделать, чтоб его хватило на приобретение самого необходимого при рождении кроватка, коляска, набор для новорожденного, а все остальное при стабильной и нормальной жизни, они смогут купить сами...
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Тото
6 0
Дайте людям работу и достойную зарплату!И Сами на все заработаем!!!!
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