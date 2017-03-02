Судебный процесс по делу бывшего главы Прокопьевска Валерия Гаранина вышел на финишную прямую.

На очередном заседании суда гособвинитель попросил назначить ему 3 года реального лишения свободы. Кроме того, обвинение просит на 2 года лишить бывшего чиновника права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. Об этом «РИА Новости» сообщила старший помощник прокурора Кемеровской области Елена Тушкевич.

Напомним, Валерий Гаранин обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, в 2010 году он купил квартиру на бюджетные деньги. Валерий Гаранин перечислил на банковский счёт своей знакомой 2 миллиона 400 тысяч рублей из городского бюджета. При этом рыночная стоимость квартиры составляла 1 миллион 395 тысяч рублей. В результате городскому бюджету был причинён ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.

Суд объявил перерыв до 9 марта. Планируется, что на следующем заседании стороны выступят с репликой, а подсудимый скажет последнее слово.