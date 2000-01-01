Не так давно к нам в компанию приезжал партнер из Германии. Чтобы произвести хорошее впечатление на нашего заморского гостя, конечно, пришлось потратиться и заказать для него самый дорогой номер в отеле «Бардин» — двухкомнатный люкс. А когда мы были вместе на бизнес-ланче в ресторане этого отеля, и он очень эмоционально и с видимой радостью поведал мне неожиданную историю про «Бардин».

«Я в молодости работал на машиностроительном заводе и сильно повредил руку. В клинике мне сшили сухожилья, но озвучили «приговор», что рука станет малоподвижна, и её нужно будет постоянно разрабатывать. Вот я и решил, заселившись в отель, сходить в находящийся здесь WELLNESS — прогреться. Был приятно удивлён, что для гостей отеля эта услуга — бесплатная. Правда, успеть нужно с утра — до 12:00. А я никак не могу с вашим временем свыкнуться — хотя разница, в общем, небольшая. Поэтому и получилось, что пришел я в WELLNESS за 30 минут до его закрытия на уборку.

В холле ко мне подошел молодой человек, представился Александром и сказал, что заметил, что у меня проблемы с рукой. Я не ожидал такого, потому что стараюсь, чтобы окружающие этого не замечали и за столько лет научился свою проблему скрывать. Вы ведь наверняка ничего не увидели! Но Александр оказался профессиональным массажистом, поэтому он и смог понять, что не так. Пригласил меня на общий массаж. Я согласился.

Что тут говорить, такого Relax я давно не испытывал, оздоровился, отдохнул.

А после массажа, за чашечкой чая на мягком диване, ещё и получил от Александра полную консультацию по своей проблеме, а главное — увидел искреннюю заинтересованность в его глазах. За это я и люблю вас — русских. Только вы способны на не фальшивое сочувствие к другому, как к себе самому. Но дома, если честно, мне никто не поверит, что за 100 евро можно получить двухкомнатный номер и много еще каких приятных мелочей бесплатно или совсем за смешные деньги. И что в Новокузнецке, в Сибири, В России вообще есть гостиницы такого уровня".