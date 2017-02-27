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Россиянам не до комфорта: лишь бы купить хоть какое-то жильё

Сегодня 06:30
1164
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
dlyakota.ru

В последнее время среди россиян растёт спрос на студии и однокомнатные квартиры. Особенно этот тренд заметен в крупных городах.

Застройщики взяли курс на минимализм в площадях новых квартир. Некоторые специалисты предполагают, что новое жильё может скатиться до комфорта «хрущёвок». Однако многие утверждают, что комфорт зависит не только от общей площади квартиры, но и от правильной организации внутреннего пространства. Ведь есть квартиры с большими, но в то же время бесполезными, коридорами или даже целыми комнатами.

Тренд на минимизацию особо заметен в крупных городах, где стоимость квадратного метра «кусается» для покупателей. Так, например, в Новосибирске квартиры-студии и «однушки» пользуются большой популярностью.

В городах поменьше студии не так распространены. Однако тренд на уменьшение тоже прослеживается. Например, в Новокузнецке и Кемерове появляются целые дома, в которых расположены только однокомнатные и двухкомнатные квартиры.

Аналитики из Санкт-Петербурга провели исследование, в ходе которого выяснили, что в конце нулевых годов однушки на первичном рынке Петербурга составляли лишь 26% от всего предложения. Однако в 2016 году доля студий и однушек в жилых комплексах выросла до 68,2%, сообщает БН-Газета.

Специалисты отмечают, что застройщики подстраиваются под возможности кошелька клиента. Основным объектом спроса на рынке по-прежнему будет доступность жилья по цене. А главным товаром — квартиры небольших метражей.

Комментарии 4
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жека
11 1
народ молчит, значит доволен нищетой))))
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ОНФ
30 0
Зато устраиваем ни кому не нужные Олимпиады и строят для богатых спортивные центры для развлечений. Во первых надо своих работающих граждан, стремящихся к нормальной жизни обеспечить нормальным доступным жильём, а потом думать о веселье .
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Читатель
18 0
Народ стремится к минимализму бла-бла-бла... Народ покупает эти малометражки не от хорошей жизни, а от того, что съемные квартиры дорого, получить квартиру, как раньше уже такого нет, а если семья и дети, то хочется хоть какой-то, но свой угол вот и берут на что хватает сил и денег...За то едросы в начале своей карьеры обещали, что каждый россиянин к 2008 году будет иметь свое жилье достойное 3-го тысячелетия, независимо от уровня дохода (манифест едросов 2002г)
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Анонимный пользователь
2 2
Народ стремится к минимализму бла-бла-бла... Народ покупает эти малометражки не от хорошей жизни, а от того, что съемные квартиры дорого, получить квартиру, как раньше уже такого нет, а если семья и дети, то хочется хоть какой-то, но свой угол вот и берут на что хватает сил и денег...За то едросы в начале своей карьеры обещали, что каждый россиянин к 2008 году будет иметь свое жилье достойное 3-го тысячелетия, независимо от уровня дохода (манифест едросов 2002г)
Ну может жильём 3-го тысячелетия и являются однёшки и квартиры студии?
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