В последнее время среди россиян растёт спрос на студии и однокомнатные квартиры. Особенно этот тренд заметен в крупных городах.

Застройщики взяли курс на минимализм в площадях новых квартир. Некоторые специалисты предполагают, что новое жильё может скатиться до комфорта «хрущёвок». Однако многие утверждают, что комфорт зависит не только от общей площади квартиры, но и от правильной организации внутреннего пространства. Ведь есть квартиры с большими, но в то же время бесполезными, коридорами или даже целыми комнатами.

Тренд на минимизацию особо заметен в крупных городах, где стоимость квадратного метра «кусается» для покупателей. Так, например, в Новосибирске квартиры-студии и «однушки» пользуются большой популярностью.

В городах поменьше студии не так распространены. Однако тренд на уменьшение тоже прослеживается. Например, в Новокузнецке и Кемерове появляются целые дома, в которых расположены только однокомнатные и двухкомнатные квартиры.

Аналитики из Санкт-Петербурга провели исследование, в ходе которого выяснили, что в конце нулевых годов однушки на первичном рынке Петербурга составляли лишь 26% от всего предложения. Однако в 2016 году доля студий и однушек в жилых комплексах выросла до 68,2%, сообщает БН-Газета.

Специалисты отмечают, что застройщики подстраиваются под возможности кошелька клиента. Основным объектом спроса на рынке по-прежнему будет доступность жилья по цене. А главным товаром — квартиры небольших метражей.