Вчера, 2 марта, на традиционной пресс-конференции всемирной образовательной акции по популяризации грамотности «Тотальный диктант» озвучили имя автора текста.

Им стал российский писатель Леонид Юзефович, известный своими произведениями «Казароза», «Журавли и карлики» и «Зимняя дорога» (роман удостоен премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер»). Текст будет представлять собой небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.

«Когда организаторы проекта предложили мне стать автором диктанта этого года, я размышлял недолго: было очень лестно, что моими предшественниками в этой роли были уважаемые и любимые мною авторы. И надо признаться: от мысли, что мой текст будут писать двести тысяч человек, захватывает дух», — признался писатель в прямой трансляции конференции.

Директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец рассказала, что приглашение стать автором текста акции, в первую очередь, получают те писатели, чьи книги особенно нравятся членам команды. Она также добавила, что проект помогает расширить литературный кругозор участников и приобщает их к хорошей современной русской литературе.

Как сообщает сайт «Тотального диктанта», в этом году к диктанту присоединились 37 российских городов, среди которых Анапа, Ялта, Кызыл, Бодайбо, а также 287 зарубежных из 72 стран (в частности, Литва и Исландия напишут диктант впервые). Ольга Ребковец отметила, что пока не все 85 субъектов Российской Федерации участвуют в акции в 2017 году. Речь идёт о Магаданской области, Ингушетии и Ненецком автономном округе. Но напомнила, что ещё есть несколько недель, «чтобы присоединиться к большой и дружной команде организаторов проекта».

Как писал ВашГород.ру, в разное время авторами текстов в рамках «Тотального диктанта» становились Борис Стругацкий, Дина Рубина, Алексей Иванов и Захар Прилепин.