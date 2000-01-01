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В ресторане «Терсь» в Новокузнецке открыли супермаркет

Сегодня 09:49
1272
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В ресторане «Терсь» в Новокузнецке на Кирова, 101а открыли супермаркет.

Универсам «Монетка» поселился на первом этаже здания. На текущей неделе на стенах заведения повесили баннер магазина. Вход в «Монетку» находится рядом с дверью «Терси».

«Терсь» была значимым заведением для определённого поколения новокузнечан. Что толкнуло владельцев открыть в ресторане, работающем ещё с советских времён, универсам, неизвестно.

Ранее ВашГород.ру сообщал об открытии на месте муниципальной аптеки нового магазина.

Комментарии 6
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Анонимный пользователь
17 0
Теперь в Новокузнецке появился ресторан "Монетка" и универсам "Терсь")))
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ЛИ
2 0
Зато удобно, не надо дорогой алкоголь в Терси покупать. сбегал за дешевым в Монетку, главное чтобы со своим разрешали.
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Питон
0 0
А где теперь БозБаш хавать под соточку ледяной?
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Антон
7 0
Монетка -магазин типа светофора. Купил там яблок уже распадаться начали и мясо замороженное, от которого при жарке почти ничего не осталось, кроме желе и то с привкусом металлическим.
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а
11 0
скоро от исторического облика города ничего не останется - одни монетки, пятерочки и марии-ра будут
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