В ресторане «Терсь» в Новокузнецке на Кирова, 101а открыли супермаркет.

Универсам «Монетка» поселился на первом этаже здания. На текущей неделе на стенах заведения повесили баннер магазина. Вход в «Монетку» находится рядом с дверью «Терси».

«Терсь» была значимым заведением для определённого поколения новокузнечан. Что толкнуло владельцев открыть в ресторане, работающем ещё с советских времён, универсам, неизвестно.

Ранее ВашГород.ру сообщал об открытии на месте муниципальной аптеки нового магазина.