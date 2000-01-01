За первый месяц 2017 года россияне брали меньше ипотечных кредитов, чем в начале 2016 года.

Как сообщает МИА «Россия сегодня» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро, в январе 2017 года ипотечных кредитов стало меньше на 15%. Однако средняя сумма займов увеличилась на 100 тысяч с 1,6 до 1,7 млн рублей.

Напомним, 20 февраля Сбербанк снизил базовую ипотечную ставку на 1,1%. Таким образом, кредитные продукты Сбербанка на прямую покупку недвижимости будут стоить 10,9% годовых, а покупка жилья на вторичном рынке — 10,75−12,25% годовых.

Вслед за Сбербанком ставки по жилищным кредитам до 11,5% уменьшило агентство по ипотечному жилищному кредитованию. Это произошло 27 февраля.

А с 1 марта ВТБ «Банк Москвы» и ВТБ24 снизили ставки по ипотеке на 1,1% для покупки новостроек и на 1,35% для вторичного жилья.