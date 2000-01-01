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Новокузнечанину вынесли приговор за порнографические снимки детей

Сегодня 10:27
597
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
specialtyfood.com

Любитель детского порно в Новокузнецке отделался условным сроком.

На скамье подсудимых оказался 39-летний мужчина. Он скачивал из интернета файлы порнографического содержания с участием несовершеннолетних, а затем предлагал знакомым купить их. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

Друзья предупреждали новокузнечанина об уголовной ответственности за его действия. Однако мужчину это не останавливало. В очередной раз он предложил купить порнографическую продукцию в мае прошлого года. Товарищи не выдержали: забрали у него ноутбук и передали в полицию.

Проведённые экспертизы доказали: в памяти компьютера содержатся запрещённые порнографические файлы с участием детей. Обвиняемый вину не отрицал, дал признательные показания.

Суд назначил мужчине 4 года лишения свободы условно.

Комментарии 4
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Просто так
1 2
Вот и все!Условно!Скоро он найдет себе жертву!
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дети
1 0
Хенаро это твоя заслуга, мы ненавидим тебя, упоротая свинья!
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Ужас модера Сити-Н
1 2
А почему бы ещё и интернет не по чистить? Да что за педопидемия какая-то? Люди сходят с ума. 8-(
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123
3 2
Огромное спасибо "друзьям" - хороших людей все-таки больше. Могли бы промолчать или присоединиться к извращенцу. Человеческое спасибо!
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