Любитель детского порно в Новокузнецке отделался условным сроком.

На скамье подсудимых оказался 39-летний мужчина. Он скачивал из интернета файлы порнографического содержания с участием несовершеннолетних, а затем предлагал знакомым купить их. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

Друзья предупреждали новокузнечанина об уголовной ответственности за его действия. Однако мужчину это не останавливало. В очередной раз он предложил купить порнографическую продукцию в мае прошлого года. Товарищи не выдержали: забрали у него ноутбук и передали в полицию.

Проведённые экспертизы доказали: в памяти компьютера содержатся запрещённые порнографические файлы с участием детей. Обвиняемый вину не отрицал, дал признательные показания.

Суд назначил мужчине 4 года лишения свободы условно.