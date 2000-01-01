За должность руководителя Кемеровского госуниверситета будут бороться несколько человек.

Напомним, приём документов от кандидатов на должность ректора стартовал в начале февраля этого года. В четверг, 2 марта, Учёный совет университета утвердил список претендентов, сообщается на сайте вуза.

Помимо исполняющего обязанности ректора, доктора технических наук, профессора РАН Александра Просекова, были выдвинуты ещё два кандидата. Это директор Института фундаментальных наук, доктор технических наук Александр Гудов и директор Института биологии, экологии и природных ресурсов, доктор биологических наук, профессор Ольга Неверова.

Список кандидатов направят для рассмотрения в Аттестационную комиссию Министерства образования и науки Российской Федерации. После того, как его утвердят, начнётся предвыборная кампания и будет назначена дата выборной конференции.