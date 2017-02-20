В Новокузнецке стартует пятничная рубрика «Ваш город вашими глазами».

Мы отобрали для читателей интересные фотографии, которые новокузнечане публиковали в «Инстаграме» за эту весеннюю неделю. Если вы хотите увидеть свой снимок или видео в рубрике, публикуйте его в «Инстаграме» с хештегом #вашгород.

Мы живём в индустриальном городе, и поэтому радуемся каждой частичке природы. Наша читательница Ольга не смогла пройти мимо важного красногрудого снегиря.

Другие новокузнечане создают уголок природы у себя дома с мини-джунглями и мини-хищником.

Публикация от Кот По Имени Мед (@medok__nk) Фев 24 2017 в 9:35 PST

Удивительно, в каких разных вещах можно находить красоту. Одних новокузнечан на творчество вдохновляет полный вечерних огней город

Публикация от Christina Kovalsky (@kovalsky_christina) Фев 20 2017 в 7:11 PST

и едва слышимые шаги весны по городу,

других -обшарпанные стены старого здания.

В нашу рубрику постоянно попадает креатив новокузнечан. Вот вам ещё один пример нашей смекалки.

#креатив #этоРоссия #Новокузнецк #Кузбасс Публикация от Евгения (@sowushka93) Мар 1 2017 в 2:23 PST

Ну, и закончим мы с маргинального вида снеговичком Егором Ивановичем, которого так назвали дети. Это наше вам напутствие: отработайте в пятницу на совесть, не то вас ждёт судьба Егора Ивановича!

Публикация от НОВОСТИ НОВОКУЗНЕЦКА (@novostinvkz) Фев 28 2017 в 8:45 PST

Следующую подборку смотрите на ВашГород.ру в пятницу 10 марта.