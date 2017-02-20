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Новосибирск: Карта выходных с 3 по 5 марта

Снеговик-алкоголик, смекалистые новокузнечане и первые весенние дни: ваш город вашими глазами

Сегодня 11:31
309
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Инстаграм

В Новокузнецке стартует пятничная рубрика «Ваш город вашими глазами».

Мы отобрали для читателей интересные фотографии, которые новокузнечане публиковали в «Инстаграме» за эту весеннюю неделю. Если вы хотите увидеть свой снимок или видео в рубрике, публикуйте его в «Инстаграме» с хештегом #вашгород.

Мы живём в индустриальном городе, и поэтому радуемся каждой частичке природы. Наша читательница Ольга не смогла пройти мимо важного красногрудого снегиря.

Другие новокузнечане создают уголок природы у себя дома с мини-джунглями и мини-хищником.

Удивительно, в каких разных вещах можно находить красоту. Одних новокузнечан на творчество вдохновляет полный вечерних огней город

и едва слышимые шаги весны по городу,

других -обшарпанные стены старого здания.

В нашу рубрику постоянно попадает креатив новокузнечан. Вот вам ещё один пример нашей смекалки.

#креатив #этоРоссия #Новокузнецк #Кузбасс

Публикация от Евгения (@sowushka93)

Ну, и закончим мы с маргинального вида снеговичком Егором Ивановичем, которого так назвали дети. Это наше вам напутствие: отработайте в пятницу на совесть, не то вас ждёт судьба Егора Ивановича!

Следующую подборку смотрите на ВашГород.ру в пятницу 10 марта.

Комментарии 2
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Jackie
3 0
А снеговика тоже дети сделали? неудивительно. что видят, то и лепят...
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Крот
2 0
А снеговика тоже дети сделали? неудивительно. что видят, то и лепят...
радуйтесь что еще без шприца
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