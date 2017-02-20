В Новокузнецке стартует пятничная рубрика «Ваш город вашими глазами».
Мы отобрали для читателей интересные фотографии, которые новокузнечане публиковали в «Инстаграме» за эту весеннюю неделю. Если вы хотите увидеть свой снимок или видео в рубрике, публикуйте его в «Инстаграме» с хештегом #вашгород.
Мы живём в индустриальном городе, и поэтому радуемся каждой частичке природы. Наша читательница Ольга не смогла пройти мимо важного красногрудого снегиря.
Другие новокузнечане создают уголок природы у себя дома с мини-джунглями и мини-хищником.
Удивительно, в каких разных вещах можно находить красоту. Одних новокузнечан на творчество вдохновляет полный вечерних огней город
и едва слышимые шаги весны по городу,
других -обшарпанные стены старого здания.
Немного старинной архитектуры родного города. Если бы случайно проходила мимо, даже не подумала, что это больница. Внутри не многим лучше, увы. #архитектура #колонны #больница #старыйдом #Новокузнецк #трещины #Сибирь #куйбышевскийрайон #дом #arhitecture #hospital #house #oldhouse #siberia #novokuznetsk #likeforlike #like4like #sky #atmosphere #небо #атмосфера
Публикация от Анастасия (@_nastena_che_)
В нашу рубрику постоянно попадает креатив новокузнечан. Вот вам ещё один пример нашей смекалки.
#креатив #этоРоссия #Новокузнецк #Кузбасс
Публикация от Евгения (@sowushka93)
Ну, и закончим мы с маргинального вида снеговичком Егором Ивановичем, которого так назвали дети. Это наше вам напутствие: отработайте в пятницу на совесть, не то вас ждёт судьба Егора Ивановича!
Следующую подборку смотрите на ВашГород.ру в пятницу 10 марта.