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Известный бар в Кемерове убрал рекламу после жалобы горожанки

Сегодня 11:26
93
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
news2world.net

Кемеровчанка возмутилась рекламой пива на одном из заведений и пожаловалась в УФАС.

«Под прицелом» оказался бар «Бельгия», расположенный на улице Красноармейской. Компания поместила рекламу пива на стене дома.

Сотрудники УФАС по Кемеровской области провели проверку. Они установили, что вывеска противоречила российскому закону «О рекламе», и возбудили дело в декабре 2016 года, сообщается на сайте управления.

Владелец заведения отметил, что совершил нарушение, не зная российских законов. Собственник добровольно убрал рекламу, поэтому предписание УФАС выдавать не пришлось.

Ведомство напоминает, что в соответствии с законом реклама алкогольной продукции не должна размещаться на крышах, внешних стенах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их.

Комментарии 1
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не перестаю восхищаться
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актуальным и острым новостям от журналистов ВГ, которые ничего не боятся и режут правду-матку.
Вот и этот репортаж чудо как хорош, правда восторжествовала, и на душе сразу как-то тепло и уютно.
Считаю, по значимости эта статья стоит даже чуть выше, чем последние новости о Дмитрии Анатольевиче Ме.
Так держать ВГ! Вы - зе бест.
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