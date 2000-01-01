Кемеровчанка возмутилась рекламой пива на одном из заведений и пожаловалась в УФАС.

«Под прицелом» оказался бар «Бельгия», расположенный на улице Красноармейской. Компания поместила рекламу пива на стене дома.

Сотрудники УФАС по Кемеровской области провели проверку. Они установили, что вывеска противоречила российскому закону «О рекламе», и возбудили дело в декабре 2016 года, сообщается на сайте управления.

Владелец заведения отметил, что совершил нарушение, не зная российских законов. Собственник добровольно убрал рекламу, поэтому предписание УФАС выдавать не пришлось.

Ведомство напоминает, что в соответствии с законом реклама алкогольной продукции не должна размещаться на крышах, внешних стенах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их.