Продолжаем увлекательный квест от ВашГород.ру и Керхер Центра на Ермакова, 1.

Национальный Парк «Эйфель» в Германии — на 110 километров вокруг простираются лиственные и хвойные леса, озёра, ручьи и открытые лужайки, которые дают приют более 900 видам животных и растений из Красной книги. Но известен он не только этим — в апреле 2007 года на плотине Олефталь, находящейся в парке, была создана самая большая картина в мире. Её создатель — художник Клаус Довен — сумел справиться с такой монументальной задачей искусства только с помощью компании «Керхер».

Навеянная автору темой дикой природы картина под названием «Wild-Wechsel» — «Звериные тропы» — сначала была переведена в цифровой векторный формат и спроецирована на «стену» плотины. Перенос рисунка осуществлялся строго в соответствии с этой проекцией — это сделали аппараты высокого давления Керхер HD 10/25−4M, а подавать в них воду помогали насосы Керхер SPP 60.

Создание гигантского шедевра в Национальном парке Германии стало не единственным совместным арт-проектом Клауса Довена и «Керхер». Уже летом 2008 года группа энтузиастов во главе с художником облюбовали ещё одну плотину — Мацудагава — на этот раз в Японии. В итоге она тоже превратилось в филигранное художественное полотно.

Японские геодезисты оцифровали эскиз картины, который с помощью лазерной техники был спроецирован на «стену» плотины, длина которой составляет 228 метров, а высота — 56 метров. Благодаря специальным страховочным приспособлениям для промышленного альпинизма, специалисты имели доступ к любому её участку. «Рисовали» четырьмя аппаратами высокого давления Керхер HD 1050 B.

При помощи пластилина были обозначены 750 точек, которые аппараты Керхер соединили контурами. В итоге плотину Мацудагава вблизи японского города Асикага украсило очень воодушевляющее произведение искусства, на котором были изображены пять цветков сакуры, являющейся в Японии символом весны.

Это были титанические усилия, но они того стоили — мощные струи воды из аппаратов высокого давления Керхер буквально вырезали в скопившемся за 12 лет слое грязи нежные изящные лепестки, хорошо заметные благодаря контрасту между обработанными и неочищенными участками поверхности. Художник назвал свою картину «Ханацакари» — на японском это значит «В полном расцвете».

Клаус Довен, предпочитающий украшать своими работами открытые пространства, ещё с 2003 года в качестве «кисточек» использует именно аппараты высокого давления. Сначала он «рисовал» на садовых изгородях, затем начал работать в туннелях и на опорах мостов, а заручившись поддержкой компании «Керхер», взялся за плотины.

Такая технология позволяет ему творить в гармонии с окружающей средой, служащей полотном для создания художественных произведений, которые не оставляют неизгладимых следов — в отличие от обычного граффити. Дело в том, что контраст на этих картинах постепенно уменьшается из-за обрастания стен водорослями, мхом и лишайником.