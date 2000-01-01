В кузбасской больнице медики впервые сделают операции в формате 3D.

В России эту технологию применили только три года назад. Уникальные эндоурологические и лапароскопические операции в 3D-формате проведут в Кемерове, в Областной клинической больнице скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Сейчас на базе учреждения работает Российская школа-конференция по урологии и онкоурологии. В ней принимают участие 40 ведущих урологов и урологов-хирургов из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Нижнего Новгорода, Астрахани, Екатеринбурга, Бишкека, Томска, Новосибирска, Красноярска, Барнаула, а также более 120 врачей из кузбасских медучреждений.

Всего за два дня медики сделают 20 операций. Их пациентами станут не только кузбассовцы, но и жители других регионов.

В операционных больницы уже установили специальное оборудование. Оно позволяет оперирующим врачам проводить высокотехнологичные операции, а врачам-участникам конференции — следить за ходом операции в залах Кузбасского технопарка. 3D-очки дают возможность наблюдающим за операцией, почувствовать все тонкости проводимых манипуляций.



