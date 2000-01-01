В редакцию ВашГород.ру с вопросом об интернет-провайдерах обратился читатель Антон. Мужчина ищет подходящий для себя тариф услуг связи.

«Не могу решить, на какого провайдера перейти. Пока что более-менее тарифы у „Центра“ понравились, с 200 каналами, но скорость 150 Мб для меня слишком высокая, роутер не потянет. У „ТТК“ цены вообще запредельные, то же самое с „Сибирскими сетями“, но там и тарифы есть как раз для меня. А по какому принципу вы выбираете провайдера, по стоимости или качеству услуг? Может, кто-то сидит на недорогом тарифе с интернетом и каналами?»

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