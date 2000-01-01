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Где найти идеальный тариф для интернета — вопрос дня

Сегодня 12:30
140
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В редакцию ВашГород.ру с вопросом об интернет-провайдерах обратился читатель Антон. Мужчина ищет подходящий для себя тариф услуг связи.

«Не могу решить, на какого провайдера перейти. Пока что более-менее тарифы у „Центра“ понравились, с 200 каналами, но скорость 150 Мб для меня слишком высокая, роутер не потянет. У „ТТК“ цены вообще запредельные, то же самое с „Сибирскими сетями“, но там и тарифы есть как раз для меня. А по какому принципу вы выбираете провайдера, по стоимости или качеству услуг? Может, кто-то сидит на недорогом тарифе с интернетом и каналами?»

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru или в «предложку» во «ВКонтакте» с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 2
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xXx
2 0
чувак, нафига тебе дополнительно платить за телик, если его в онлайне можно смотреть? дохрена программ и сайтов, кнопку тык и вот тебе твои каналы. не морочься и выбирай лучше без телика и с нормальной скоростью
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Nick
0 1
А что для вас "запредельные" цены? 500 рублей в месяц за качественный интернет и телевидение без перебоев и хорошую техподдержку? Провайдеры тоже не могут работать бесплатно, вы знаете, сколько денег уходит, чтобы обеспечить вас качественной связью? А еще зарплата сотрудникам, колл-центру и техподдержке. Прибыль минимальная получается
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