Специалисты оценили уровень качества и безопасности шоколада известных торговых марок.

Исследования провели эксперты Роскачества. Они изучили продукцию 37 торговых марок молочного шоколада стоимостью от 35 до 278 рублей за плитку. Более половины образцов были изготовлены в России. Также в исследовании представлен шоколад из Бельгии, Германии, Финляндии, Франции, Швейцарии.

Больше половины исследованного молочного шоколада — действительно высокого качества, заявляют специалисты. Образцы соответствовали не только обязательным требованиям законодательства, но и нормам опережающего стандарта Роскачества. Это 21 марка, из которой 13 — российские.

В перечень высококачественных вошли: «Алёнка», «Воздушный», «Конфил», «Победа вкуса», «Россия — щедрая душа», «Россия — щедрая душа» (пористый), «Русский шоколад», «Яшкино», Dove, Fine Life, Milka, Nestle, Sobranie. Продукция этих фирм претендует на присвоение российского Знака качества.

Марки Karl Fazer, Lindt Excellence Extra creamy, Merci, Mövenpick, Plan B, Ritter Sport Goldschatz, Ritter Sport «Альпийское молоко» и Schogetten Alpine Milk Chocolate также соответствуют повышенному стандарту. Однако они не могут претендовать на Знак качества ввиду своего зарубежного происхождения.

В списке качественных оказались: «Мишка на севере», «Победа вкуса», «Alpen Gold», «А.Коркунов», «Сладкий остров» и другие.

Эксперты отмечают: все представленные образцы безопасны. Они соответствуют техническому регламенту Таможенного союза. Некоторые нарушения всё же были, однако они носят единичный, исключительный характер (шоколад «Globus»).