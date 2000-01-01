ВашГород.ру выбрал 5 домов стоимостью до 700 тысяч рублей, в которых жить можно круглый год.

Некоторым новокузнечанам получить ипотеку не так-то просто, личных сбережений немного, а собственными квадратными метрами обладать хочется. В таком случае, можно купить недорогой частный дом, который располагается в черте города. Однако сразу отметим, чтобы создать комфорт в таком жилище, нужно изрядно потрудиться.

С помощью сайта по поиску недвижимости БудуДома.ру мы выбрали пять наиболее интересных предложений.

Первым в списке самых бюджетных предложений оказался частный дом на улице Сибирская Орджоникидзевского района. Дом площадью 45 кв.м. выглядит не очень привлекательно, но потенциальных клиентов может подкупить цена — 550 тысяч рублей. Участок находится рядом с автобусной остановкой. Подъездные пути есть круглый год. Также в объявлении отмечается, что на территории участка также имеется летняя кухня из кирпича, совмещённая с баней, есть центральное водоснабжение и исправное печное отопление.

На втором месте расположился частный дом в Куйбышевском районе на улице Свердловская. Цена — 590 000 рублей, площадь — 30 кв.м., участок — 6 соток с угляркой, дровником, баней. Автобусная остановка расположена в 10−12 минутах ходьбы от дома. Имеется централизованное водоснабжение.

За 680 тысяч рублей можно приобрести дом в Кузнецком районе на улице Новая. Площадь — 36 кв.м., 5 соток. Хозяин готов меняться Возможен обмен на однокомнатную квартиру в Кузнецком районе с доплатой.

В Куйбышевском районе на улице Жасминная продается дом площадью 57 кв.м. за 680 тысяч рублей. Собственник утверждает, что дом новый, проведен водопровод и канализация. На участке в 10 соток построена новая баня, гараж, есть навес с ямой для ремонта машин. В шаговой доступности находятся школа № 43, детский сад № 15, автобусные остановки, магазины.

Завершает нашу подборку дом площадью 57 кв.м., расположенный в переулке Горнотранспортном Орджоникидзевского района. Участок — 5 соток. На территории находятся баня, летняя кухня, погреб, сарай для хозяйственных построек, постройка для угля, веранда.