У кузбассовцев ещё есть 5 дней, чтобы выбрать для дорогой им женщины подарок на 8 Марта.

Беспроигрышным вариантом станет парфюм — за него проголосовали большинство наших читательниц. Напомним, 28 февраля на ВашГород.ру стартовал опрос, в котором журналисты узнавали, какой подарок хотят кузбасские женщины на 8 Марта.

Мы подвели итоги голосования. Отметим, в опросе также поучаствовали мужчины.

Всего же в опросе проголосовал 421 человек.