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Что кузбасские женщины хотят на 8 Марта — итоги опроса

Сегодня 14:32
845
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://edikst.ru

У кузбассовцев ещё есть 5 дней, чтобы выбрать для дорогой им женщины подарок на 8 Марта.

Беспроигрышным вариантом станет парфюм — за него проголосовали большинство наших читательниц. Напомним, 28 февраля на ВашГород.ру стартовал опрос, в котором журналисты узнавали, какой подарок хотят кузбасские женщины на 8 Марта.

Мы подвели итоги голосования. Отметим, в опросе также поучаствовали мужчины.

Всего же в опросе проголосовал 421 человек.

Комментарии 4
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3 1
Хорошая у тебя жена что шали рада))
а ты лошаль...
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y
0 0
Вроде же писали что кузбасские женщины хотят остановить губернатора на скаку, пойти в истомленную баню ,3 комплимента и чтоб близкие не отвлекали их на домашние дела.
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