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В Новокузнецке нашли павильон с небезопасной шаурмой

Сегодня 14:39
1085
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
newsae.ru

Продукцию в одном из павильонов «Шаурма» в Новокузнецке готовили в антисанитарных условиях.

Нарушения выявили сотрудники Роспотребнадзора после обращения потребителя. Объектом внимания стала торговая точка на улице Зыряновской, 84.

В павильоне не соблюдались санитарные условия для приготовления шаурмы, не было средств для качественной обработки инвентаря, отсутствовал производственный контроль над качеством продукции. Кроме того, предприниматель работал без нормативной и технической документации, предусмотренной законодательством.

Учитывая, что указанные нарушения создают реальную угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения, Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области вынесен протокол о временном запрете деятельности павильона «Шаурма» ИП Мирзатовой Ш. А., — сообщается на сайте ведомства.

Деятельность павильона приостановлена на 90 суток.

Комментарии 4
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23 1
Лучше бы с безопасной нашли, клоуны блин.
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во во
7 1
Лучше бы с безопасной нашли, клоуны блин.
+10000000000000000
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Екарный Бабай
0 1
Шаурма,шаурма в пузе вылезла дыра.
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Вот оно как!
2 0
Ну Мирзатова, ну Ш.А.!
Надумала, панимаиш, зыряновцев шаурмой небезопасной извести!
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