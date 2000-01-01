Продукцию в одном из павильонов «Шаурма» в Новокузнецке готовили в антисанитарных условиях.

Нарушения выявили сотрудники Роспотребнадзора после обращения потребителя. Объектом внимания стала торговая точка на улице Зыряновской, 84.

В павильоне не соблюдались санитарные условия для приготовления шаурмы, не было средств для качественной обработки инвентаря, отсутствовал производственный контроль над качеством продукции. Кроме того, предприниматель работал без нормативной и технической документации, предусмотренной законодательством.

Учитывая, что указанные нарушения создают реальную угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения, Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области вынесен протокол о временном запрете деятельности павильона «Шаурма» ИП Мирзатовой Ш. А., — сообщается на сайте ведомства.

Деятельность павильона приостановлена на 90 суток.